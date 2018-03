PAT * VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI: CONTRIBUTI PER 40 MILIONI DI EURO NEL 2018

Nel 2018 40 milioni di euro di contributi. Valorizzazione dei centri storici: oggi il primo appuntamento formativo sul bando che uscirà.

A gennaio c’è stato il via libera preliminare da parte della Giunta provinciale, a cui è seguita l’approvazione da parte della competente Commissione del Consiglio provinciale; ora si stanno mettendo a punto gli ultimi aspetti organizzativi per l’approvazione definitiva del bando con cui nel 2018, in applicazione dell’ultima finanziaria provinciale, saranno messi a disposizione 40 milioni di euro per interventi sulle facciate e sugli interni degli edifici dei centri storici.

Oggi, presso il Consorzio dei Comuni a Trento, con un appuntamento dedicato ai componenti delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità, è iniziato un percorso informativo e formativo che coinvolgerà anche gli amministratori locali e i professionisti del settore.

In apertura è intervenuto l’assessore provinciale agli enti locali Carlo Daldoss.

“Informazione e condivisione delle esperienze – ha detto l’assessore – sono fattori estremamente importanti per creare un comune bagaglio di conoscenze e sensibilità anche sul tema della bellezza e della funzione dei centri storici. Dopo qualche decennio di sviluppo al di fuori del centro urbano, oggi è venuto il tempo di invertire questa traiettoria.

Per questo si è voluto dare un segnale forte sull’importanza dei centri storici e su cosa possono rappresentare non solo nella percezione estetica di paesi e città ma anche in funzione identitaria, come testimonianza di una storia.

Le Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità avranno un ruolo molto importante nell’accompagnare il processo generato da questi interventi di sostegno alla riqualificazione dei centri storici, anche nell’ottica di omogeneizzare il metro di valutazione su questi temi”.