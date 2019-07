PAT * UNITRENTO MIGLIOR ATENEO STATALE: BISESTI, « UN RISULTATO IMPORTANTE PER L’INTERA COMUNITÀ TRENTINA »

Unitrento miglior ateneo statale: i complimenti dell’assessore Bisesti. “Un risultato importante per l’intera comunità trentina, che ci rende orgogliosi, perché conferma la qualità dell’offerta che il nostro Ateneo è in grado di mettere in campo”. Così l’assessore provinciale Mirko Bisesti commenta la notizia della classifica del Censis 2019/20, che ha decretato l’Università di Trento, dopo anni di ottimi piazzamenti, come la migliore in Italia fra quelle di medie dimensioni. Decisive sono state le performance delle voci internazionalizzazione e comunicazione, ma ottimo anche il giudizio su borse di studio e strutture.

“Ringrazio il rettore, Paolo Collini, – scrive l’assessore – il corpo docente e tutto il personale dell’Ateneo, che concorrono quotidianamente, ognuno per la sua parte, a questo prestigioso risultato, frutto di un lavoro collettivo. Confermarsi ai vertici non è mai facile, arrivare in cima alla classifica è davvero straordinario. Per questo, la nuova amministrazione provinciale ribadisce l’impegno a sostegno del nostro sistema accademico, che rappresenta uno dei principali motori di sviluppo dell’economia trentina”.