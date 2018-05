PAT * UN MILIONE DI EURO PER LE COMUNITÀ DI VALLE, DA DESTINARE ALLE MENSE SCOLASTICHE

La decisione è della giunta provinciale su proposta dell’assessore all’urbanistica ed edilizia abitativa Carlo Daldoss. Un milione di euro per le Comunità, da destinare alle mense scolastiche

Ammonta ad un milione di euro lo stanziamento deciso oggi dalla giunta provinciale a favore delle mense scolastiche del Trentino. L’esecutivo ha votato all’unanimità la proposta dell’assessore all’urbanistica ed edilizia abitativa Carlo Daldoss.

L’intervento, concordato con il Consiglio delle Autonomie, servirà a finanziare lavori di adeguamento di infrastrutture e attrezzature. Sulla destinazione delle risorse ha concorso la previsione della Provincia autonoma di Trento di organizzare il tempo scuola su cinque giorni settimanali.

La decisione di finanziamento per un milione di euro, da destinare alle mense scolastiche, dà attuazione al Protocollo d’intesa 2018, con il quale era stato deciso di attribuire alle Comunità di Valle risorse da destinare ad interventi in conto capitale legati all’erogazione di servizi.

Con questo provvedimento, concordato con il Consiglio delle Autonomie Locali, si è scelto di finalizzare le risorse agli interventi di adeguamento di infrastrutture e attrezzature delle mense scolastiche del Trentino.

Gli interventi sono stati decisi in considerazione della prospettiva di organizzare il tempo scuola su cinque giorni settimanali, con lezioni anche di pomeriggio: questo comporterebbe l’utilizzo delle mense scolastiche anche da parte degli studenti delle scuole del secondo ciclo di istruzione.

Secondo i criteri fissati dalla delibera a firma dell’assessore provinciale all’urbanistica ed edilizia abitativa Carlo Daldoss, le risorse provinciali saranno ripartite tra le diverse Comunità sulla base dei seguenti criteri:

– per il 50% in base alla popolazione residente in ciascuna Comunità di valle appartenente alla fascia di età compresa tra i 6 e i 14 anni;

– per il 50% in base al numero del plessi scolastici relative a scuole elementari e medie presenti sul territorio di ciascuna Comunità.