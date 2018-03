PAT * ULTERIORI 40 MILIONI DI EURO PER INTEGRARE IL BUDGET SUGLI INVESTIMENTI COMUNALI

Dal 2016 sono stati concessi 101 milioni. 40 milioni di euro per integrare il budget sugli investimenti comunali.

Ulteriori 40 milioni di euro sono stati stanziati dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore Carlo Daldoss, ad integrazione del budget per gli investimenti comunali, come previsto dal Protocollo d’intesa in materia di finanza locale sottoscritto con il Consiglio delle Autonomie Locali. Le risorse serviranno per interventi inerenti il patrimonio comunale.

In particolare, i fondi stanziati sono così distinti:

– 34 milioni di Euro ripartiti da tutti i Comuni sulla base di un parametro che tiene conto dello stock di capitale presente in ciascun Comune;

– 6 milioni di Euro ripartiti sui 55 Comuni che nel 2017 hanno conferito risorse sul Fondo di solidarietà comunale, sulla base delle medesime misure di capacità fiscale che hanno contribuito a quantificare le risorse conferite nel 2017.

Dal 2016 ad oggi sono stati concessi ai Comuni, per questa tipologia di trasferimento, circa 101 milioni di Euro, che possono essere utilizzati per investimenti sul patrimonio comunale individuati nella piena autonomia della programmazione di ciascun Ente, senza alcun obbligo di rendicontazione alla Provincia.