PAT * TRENTO SMART CITY WEEK: SCOPRI E INSTALLA L’APPLICAZIONE TREC_FSE PER VEDERE E SCARICARE TUTTI I REFERTI MEDICI

A Trento Smart City Week scopri e installa l’app TreC_Fse. Assessore Zeni: un’occasione per sperimentare un servizio innovativo per una salute “APPortata di mano”.

All’interno del programma di Trento Smart City Week, in piazza Duomo a Trento fino a domenica 15 aprile, sono illustrati e messi a disposizione servizi e strumenti rivolti ai cittadini per dialogare con la pubblica amministrazione.

In particolare, nello stand della Provincia autonoma di Trento è possibile attivare la propria tessera sanitaria per poter accedere ai servizi online e a TreC, la Cartella Clinica del Cittadino.

Si potrà poi scaricare e installare – e questa è la novità proposta a Trento Smart City – la App TreC_Fse evoluzione portatile della Cartella Clinica del Cittadino. Con pochi click, dal cellulare o tablet, si potranno scaricare e vedere tutti i referti medici, dal 2007 in poi, le impegnative per le visite mediche e i promemoria per ritirare i farmaci, anche fuori provincia.

Allo stand ha fatto visita l’assessore alla salute e politiche sociali Luca Zeni il quale invita i cittadini a conoscere questo importante nuovo servizio per i cittadini : “la tecnologia deve aiutare i cittadini anche e soprattutto in ambito sanitario. Ad oggi sono 86.000 coloro che hanno già attivato TreC e sono 220.000 gli accessi a FastTreC. Con la nuova applicazione TreC_FSE abbiamo la possibilità di vedere direttamente sul cellulare tutto il nostro archivio sanitario.

Si tratta di un servizio che ci semplifica la vita e che è possibile scoprire in questi giorni a Trento Smart City”. Per informazioni e l’attivazione, i ricercatori di FBK e i tecnici di APSS saranno disponibili sino a domenica sera alle ore 20. Sono oltre 70 le persone che hanno attivato la App e circa 200 le tessere sanitarie attivate allo stand di Piazza Duomo.