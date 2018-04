PAT * TRENTO SMART CITY WEEK: CI SARÀ SPAZIO ANCHE PER UN ELECTRONIC TOWN MEETING DEDICATO ALLA SICUREZZA URBANA

Sicurezza in CoMune: senso civico e rispetto delle regole. A Trento Smart City appuntamento sabato 14 aprile alle 14 presso Fondazione Caritro.

A Trento Smart City Week ci sarà spazio anche per un Electronic Town Meeting dedicato alla sicurezza urbana. Attraverso questo strumento di coinvolgimento, si vuole dialogare con i cittadini su un tema dalle molte declinazioni.

L’appuntamento è sabato 14 aprile, a partire dalle ore 14 presso la Sala Conferenze della Fondazione Caritro in via Calepina 1, l’iniziativa è organizzata dall’Autorità per la partecipazione, in collaborazione con l’UMST Sviluppo della riforma istituzionale della Provincia e con il Comune di Trento.

Sulla sicurezza, reale e percepita da parte dei cittadini, incidono una molteplicità di fattori e le politiche per la sicurezza urbana riguardano quindi aspetti diversi: sono politiche preventive della criminalità, ma anche politiche educative, di riqualificazione urbana, trasporto pubblico, e molto altro. Per questo motivo, gli attori delle politiche per la sicurezza urbana sono inevitabilmente molteplici.

Nell’incontro di sabato, attraverso la tecnica dell’Electronic Town Meeting, i cittadini cercheranno le loro risposte ad alcune domande, come: che cosa si intende per sicurezza urbana, che cosa ti fa sentire insicuro, cosa può fare il cittadino comune per migliorare la sicurezza urbana e cosa può fare l’Amministrazione comunale, conoscete buone pratiche messe in atto in altre città per favorire la sicurezza urbana.

La discussione dei cittadini avverrà attorno a dei tavoli e sarà stimolata e scandita da un Team di regia: per ciascun tavolo, un facilitatore con apposita formazione, garantirà una discussione aperta e democratica. Le osservazioni sorte dallo scambio dialettico interno a ciascun gruppo verranno inviate, attraverso una rete di computer, al Team di regia la cui funzione è di sintetizzare i contenuti.

*

