PAT * TRENTO SMART CITY WEEK 2018: MOLTE LE REALTÀ TRENTINE CHE HANNO SOSTENUTO LA KERMESSE

Partner, sponsor e sostenitori, i tanti “soci” della kermesse. Trento Smart City Week: chi siamo. Comune di Trento, Provincia autonoma di Trento, Università degli Studi di Trento, Ieee – Institute of Electrical and Electronics Engineers, Consorzio dei Comuni Trentini e Fondazione Bruno Kessler: sono questi i partner di Trento Smart City Week 2018, evento che dal 12 al 15 aprile riporterà in piazza Duomo e in tutta la città i racconti, i confronti e i dibattiti sul futuro della nostra realtà.

Autostrada del Brennero e Eit Digital sono invece gli sponsor che hanno risposto all’avviso pubblicato dall’Amministrazione comunale, aderendo alla campagna di sponsorizzazione e legando così il proprio nome ai temi dell’innovazione, della tecnologia e del benessere. L’evento sarà reso possibile, oltre al fondamentale apporto degli sponsor, anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, di Cassa Centrale Banca e della Cassa rurale di Trento.

All’evento partecipano l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, l’Apt Trento – Monte Bondone-Valle dei Laghi, il Muse, la Fondazione Museo storico del Trentino, Trentino School of Management, Iprase, Hit e il Mart di Rovereto.

Tra le realtà del territorio che hanno proposto iniziative in programma ci sono Impact Hub Trentino, l’Istituto Pavoniano Artigianelli e Speck & Tech. Trento Smart City è realizzata con il patrocinio dell’Anci.