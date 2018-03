PAT * TRENTO SMART CITY 2018: IL 6 APRILE APPUNTAMENTO SULLA TERRAZZA PANORAMICA DI SARDAGNA

Appuntamento sulla terrazza panoramica di Sardagna con l’iniziativa proposta dalla Fondazione Museo storico del Trentino. Trento Smart City: anteprima il 6 aprile.

“Si può essere smart city senza saperlo?”, è questo il titolo dell’evento inaugurale di Trento Smart City Week 2018, in programma sulla terrazza panoramica di Sardagna venerdì 6 aprile alle 17.30. L’iniziativa, proposta dalla Fondazione Museo storico del Trentino, vedrà Elena Tonezzer, Francesco Gabbi e Federico Zappini dialogare su un tema importante.

Ormai da qualche anno, infatti, la popolazione del pianeta che abita nelle città ha superato quella rimasta nelle campagne. Cosa ha determinato il successo dell’urbanesimo? Quanto pesa la tecnologia nell’accelerazione di questo fenomeno?

L’incontro di Sardagna vuole trattare il tema della vita in città soprattutto dal punto di vista delle relazioni sociali, che hanno contraddistinto la vita urbana ben prima dello sviluppo di tecnologie complesse e del digitale. Le città sono state la risposta al bisogno di ottimizzare le risorse economiche e culturali, sono “smart” da sempre.

I tre relatori intrecceranno i loro punti di vista disciplinari per dare delle letture diverse ma sovrapposte: le soluzioni trovate per convivere e gestire le decisioni nelle città del XIX secolo e in particolare a Trento, la distanza (o vicinanza?) tra la città reale e quella digitale e infine la necessità di guardare alla città in modo nuovo, secondo la modalità esperienziale dei bambini per riflettere sulle marginalità di oggi e le nuove possibilità di inclusione digitale.

Se Elena Tonezzer (storica, Fondazione Museo storico del Trentino) proporrà l’intervento “Molto prima di internet: il passato della città e le soluzioni per viverci”, Francesco Gabbi (sociologo, Community Building Solutions CBS) parlerà di “Città digitali e relazioni possibili”, infine Federico Zappini (attivatore di comunità) si concentrerà su “Le città e il futuro. Bambini, margini, creatività”.

A piedi verso la terrazza di Sardagna (e ritorno)

È possibile salire a piedi da Trento alla terrazza di Sardagna e/o scendere alla fine dell’appuntamento con la guida degli accompagnatori di Media Montagna che illustreranno paesaggio, storia e natura sul percorso. Una bella opportunità per muoversi in modo sostenibile e conoscere la montagna di Trento.

La salita impegna circa 1 ora e 40 minuti. La discesa circa 1 ora e 20 minuti. Entrambe senza particolari problemi tecnici. È necessario dotarsi di abbigliamento adeguato e di calzature da trekking (scarponcini o scarpe da ginnastica). La proposta è su prenotazione a partire da venerdì 23 marzo per un massimo di 50 persone in salita e 50 persone in discesa.

L’attività contribuisce all’iniziativa Climb @Trento Smart City Week 2018. Un viaggio (virtuale) collaborativo fra Trento e Wuxy. In caso di maltempo l’attività verrà posticipata a sabato 7 aprile, stesso orario.

Prenotazione, aggiornamento in tempo reale e tutte le info su www.smartcityweek.it