PAT * TRENTINO PEDALA: « L’INIZIATIVA CHE AIUTA ANCHE L’AMBIENTE, LA CONFERENZA STAMPA MARTEDÌ 2 LUGLIO ORE 11 »

Trentino Pedala, l’iniziativa che aiuta anche l’ambiente. Martedì 2 luglio ore 11 in Sala Stampa .

E’ in programma martedì 2 luglio alle 11 in Sala Stampa – Palazzo della provincia di Piazza Dante – la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Trentino Pedala. Con il vicepresidente Mario Tonina, competente in materia di ambiente, alcuni esperti e tecnici per fare il punto sui benefici dell’andare in bicicletta.