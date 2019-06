PAT * Trentino Digitale: « Rilevate molte informazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti, a breve una decisione definitiva sulla proposta di revoca degli amministratori »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Rilevate molte informazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti. Trentino Digitale: a breve una decisione definitiva sulla proposta di revoca degli amministratori.

Si è riunita oggi l’assemblea ordinaria dei soci di Trentino Digitale spa. All’ordine del giorno, tra l’altro, l’approvazione del bilancio di esercizio 2018 (il primo dopo la fusione tra le due precedenti società Informatica Trentina spa e Trentino Network srl), alcune nomine (collegio sindacale e organismo di vigilanza) ma anche la proposta di revoca degli amministratori. La Provincia ha proposto in apertura dell’assemblea di sospendere la trattazione di tale punto, per consentire alla Società di riscontrare – evidentemente in tempi brevi – i rilievi mossi alla stessa dal socio di maggioranza, ritenuti presupposti per la revoca per giusta causa. Ci si riferisce in particolare al ruolo della Società e al progressivo disallineamento della stessa rispetto alle linee di indirizzo provinciali in materia di ICT e innovazione, ma anche alla gestione del Piano Sinet e in termini generali ai rapporti con la proprietà. Con riferimento alle nomine, si è approvata la composizione del nuovo Collegio sindacale e dell’Organismo di Vigilanza.

Quanto al bilancio 2018, la Provincia ne ha votato l’approvazione in linea tecnica, per consentire in particolare la regolare prosecuzione dell’operatività aziendale. Si sono peraltro rilevati – in particolare nella relazione sulla gestione – molteplici informazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti circa le azioni realizzate della Società sui temi dell’ICT e dell’innovazione, anche rispetto alla coerenza con le direttive della Provincia e le priorità indicate.

“In sostanza – precisa l’assessore allo sviluppo economico e lavoro Achille Spinelli – si è ritenuto opportuno fornire a tutti i soggetti interessati la piena conoscenza degli elementi oggetto di contestazione, al fine di adottare il provvedimento di revoca proposto oggi all’ordine del giorno con tutte le garanzie necessarie per una decisione di tale gravità”.