PAT * TRENTINO CLIMA 2019: « PREVISTE UNA SERIE DI INIZIATIVE ED EVENTI COLLATERALI RIVOLTI AI CITTADINI E SCUOLE, A TRENTO DAL 23 AL 26/10 »

E’ on line la pagina di Trentino Clima 2019. Si avvicina l’evento che si terrà a Trento dal 23 al 26 ottobre.

E’ on line la sezione web dedicata di Trentino Clima 2019 (trentinoclima2019.climatrentino.it) , l’evento che si terrà a Trento dal 23 al 26 ottobre, con al centro la Conferenza annuale della Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC).

Dedicato in particolare al tema dei cambiamenti climatici, Trentino Clima 2019 è il frutto della collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento-Assessorato all’urbanistica, ambiente e cooperazione e la Società Italiana per le Scienze del Clima, con la partecipazione del MUSE, della Fondazione E.Mach, della Fondazione B.Kessler, dell’Università di Trento, di Trentino School of Management e di Trento Film Festival.

Sono previste anche una serie di iniziative ed eventi collaterali rivolti ai cittadini, alle scuole, al mondo dei media. Sul sito oltre al programma sarà possibile trovare nelle prossime settimane anche videointerviste a ricercatori, esperti e altri protagonisti di Trentino Clima 2019.