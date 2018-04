PAT * TREC_FSE: L’APPLICAZIONE FACILITERÀ L’ACCESSO ALLA CARTELLA CLINICA DEL CITTADINO E AL PROPRIO FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

Facilita l’accesso del cittadino alla Cartella Clinica del Cittadino e al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. Arriva l’App TreC_Fse.

Si chiama TreC_FSE ed è una nuova App, sviluppata dal laboratorio congiunto Apss/Fbk di TrentinoSalute 4.0 in accordo con il Dipartimento Salute e il Servizio Supporto alla Direzione generale e Ict, che consente ai cittadini di registrarsi al servizio TreC e di accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico comodamente da smartphone o tablet. Oggi la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute e politiche sociali Luca Zeni ha dato avvio alla sperimentazione di questa nuova applicazione mobile.

“Siamo di fronte ad un’evoluzione nell’utilizzo della tecnologia – commenta l’assessore alla salute e politiche sociali Luca Zeni – Sempre più cittadini utilizzano ormai in via esclusiva il proprio cellulare per accedere a internet e fruire di servizi online in modo veloce, semplice e intuitivo. Per questo abbiamo deciso di sperimentare una nuova App che consente di consultare le informazioni sanitarie personale attraverso un sistema di accesso sicuro”.

Attualmente sono 85.000 i cittadini trentini iscritti a TreC, la piattaforma di servizi di sanità digitale che consente di accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, consultare on line referti e ricette, pagare le prestazioni sanitarie, gestire la cartella sanitaria dei propri figli e molto altro.

In base a uno studio condotto da TrentinoSalute 4.0 in collaborazione con l’Università degli studi di Trento attraverso 35.000 questionari, è emerso che la stragrande maggioranza degli intervistati preferisce applicazioni mobili all’accesso da computer. Obiettivo di questa nuova App è quello di allargare il bacino di utenze.

La fase di sperimentazione prevede che l’Azienda sanitaria gestisca la versione base dell’App e il rilascio graduale di nuove funzioni; entro la fine dell’anno verrà messa a servizio con il supporto del laboratorio congiunto Fbk/Apss di TrentinoSalute 4.0. La App sarà attivabile allo sportello o direttamente dal cittadino in autonomia se è già in possesso di credenziali Sspid o abbia attivato la propria tessera sanitaria.