PAT * “TERRA TRENTINA“: « L’INSERTO SPECIALE SULL’ULTIMO NUMERO DEL 2019 SI APRE CON LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TRENTINI »

Su “Terra Trentina” focus sul clima che cambia. Inserto speciale sull’ultimo numero del 2019, disponibile anche online.

Il riscaldamento globale sta provocando impatti sempre più devastanti sulla vita degli esseri umani e sugli ecosistemi naturali ed è quindi fondamentale comprenderne le cause, attribuite all’azione dell’uomo, per poterne limitare gli effetti.

L’inserto speciale di Terra Trentina, il periodico della Provincia che parla di agricoltura, ambiente e turismo, è dedicato proprio a questo tema. L’ultimo numero del 2019 della rivista, in questi giorni nelle case dei suoi abbonati, si apre con la valorizzazione dei prodotti trentini; in sommario, tra gli argomenti di attualità la nuova legge per l’agriturismo trentino, Vaia un anno dopo, le storie e le emozioni di chi investe in sviluppo rurale. Alcune pagine della rivista sono dedicate alla cimice asiatica con il Piano di azione provinciale, il ruolo di FEM e il contesto nazionale.

I contributi tecnici e scientifici ospitati in questo numero riguardano le celebrazioni del 145° di FEM, le porte aperte un trionfo di presene, la drosophila suzukii. Completano il numero le consuete rubriche, da A come Agricoltura, Alimentazione, Ambiente alle energie rinnovabili, dai libri all’orto, da cucinaria a cibo e salute.