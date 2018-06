PAT * TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE: APERTE LE ADESIONI A CINQUE PROGETTI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione: aperte le adesioni a cinque progetti formativi professionalizzanti. Termini di scadenza delle adesioni tra il 9 e il 13 luglio.

Sono aperte le iscrizioni a 5 percorsi professionalizzanti nel campo dell’informazione e della comunicazione rivolti alla popolazione adulta tra i 25 e i 64 anni. I progetti, finanziati nell’ambito del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, appartengono alle azioni per la cittadinanza previste dal Piano Trentino Trilingue.

Le proposte formative spaziano dal marketing digitale all’analisi dati fino alla creazione e gestione di prodotti per il web. I corsi si pongono l’obiettivo di incentivare la formazione di professionalità particolarmente ricercate dal mondo produttivo e di creare nuove possibilità di collocazione nel mercato del lavoro. Modalità di iscrizione e termini di scadenza delle iscrizioni sono reperibili agli indirizzi: www.fse.provincia.tn.it e www.vivoscuola.it/progetti-tic

Per affrontare la crisi economica dell’ultimo decennio, la Provincia di Trento ha promosso gli investimenti in favore di una crescita intelligente a sostegno della creazione di posti di lavoro e di sviluppo. L’investimento sulle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e sulle competenze linguistiche consente infatti alle imprese di raggiungere una maggiore produttività e competitività e, di conseguenza, maggiori livelli di crescita e di occupazione per il territorio.

La Provincia autonoma di Trento, attraverso il contributo del Fondo Sociale Europeo, intende ora favorire la formazione e l’aggiornamento del capitale umano in tale ambito, in modo da accompagnare i processi di trasformazione digitale ed organizzativa delle aziende, con un intervento deciso in termini formativi e di sviluppo di competenze.

E’ pertanto possibile presentare domanda di partecipazione a 5 percorsi formativi professionalizzanti di circa 1000 ore ciascuno. I corsi saranno composti da formazione teorica, impartita con metodologie innovative, e tirocinio in azienda volto a potenziare le capacità professionali.

Si tratta di profili professionali ricercati dal sistema produttivo, volti a creare nuove e maggiori possibilità di collocazione nel mercato del lavoro e precisamente:

– il Digital Marketing Specialist – figura di riferimento per il marketing aziendale con focus specifico sui canali digitali; (adesioni entro il 13 luglio 2018)

– il Digital Product Developer – figura di riferimento per lo sviluppo, la produzione e la manutenzione di prodotti digitali, sia per il web sia per mobile; ( adesioni entro il 13 luglio 2018)

– il Digital Content Developer – figura di riferimento per la creazione, sviluppo e pubblicazione di contenuti per canali digitali; (adesioni entro il 13 luglio 2018)

– il Digital Officer/Information Officer – figura di coordinamento delle iniziative innovative in azienda, promotore di cambiamento digitale; (adesioni entro il 9 luglio 2018)

– il Data Analyst – figura di riferimento per la raccolta, elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati. (adesioni entro il 9 luglio 2018)

L’ammissione agli interventi formativi è consentita esclusivamente a persone diplomate o laureate, non collocate in quiescenza, di età compresa fra i 25 e i 64 anni, residenti o domiciliati in Provincia di Trento. Per l’accesso agli interventi è inoltre necessario possedere ulteriori requisiti funzionali alla partecipazione del corso specifico. E’ prevista una selezione dei partecipanti che hanno fatto domanda di partecipazione.

La partecipazione ai corsi è gratuita. Ai partecipanti privi di occupazione con età inferiore ai 36 anni, se risulteranno formati, sarà corrisposta un’indennità di frequenza pari a euro 1,50 per ogni ora di formazione teorica effettivamente frequentata. A tutti i partecipanti verrà invece corrisposta un’indennità mensile per la frequenza del tirocinio corrispondente a quella minima prevista dalla normativa in materia di tirocini applicabile.

Le persone interessate a partecipare devono inviare una scheda di adesione alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam che è reperibile, insieme alle indicazioni sulle modalità di invio e ai termini di scadenza, sul sito www.fse.provincia.tn.it – Opportunità per le persone – Interventi nell’ambito del Piano Trentino Trilingue – Percorsi formativi, Tecnologie dell’informazione e comunicazione oppure sul sito www.vivoscuola.it/progetti-tic. Per avere maggiori informazioni sui percorsi formativi è inoltre possibile rivolgersi alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam e/o ai singoli Soggetti attuatori, i cui recapiti sono presenti nella guida allegata.

I progetti sono finanziati nell’ambito del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, in attuazione del Piano Trentino Trilingue – azioni per la cittadinanza per lo sviluppo di un Trentino plurilingue.