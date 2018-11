pat * Sviluppo e competitività: l’esperienza del Trentino nell’intervento dell’assessore Spinelli all’Università di Padova

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Sviluppo e competitività: l’esperienza del Trentino nell’intervento dell’assessore Spinelli all’Università di Padova.

Il neo assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli è intervenuto ieri alla presentazione del rapporto annuale della Fondazione Nordest che si è tenuta presso l’Università degli studi di Padova, dal titolo “Una nuova competitività”. Dopo aver portato i saluti del governatore Fugatti, Spinelli ha puntato l’attenzione sullo sviluppo economico del territorio. “La sfida è grande, ma siamo determinati a portare avanti le politiche economiche quanto e più di prima” ha precisato. “Non intendiamo cedere su questa strada” ha detto Spinelli, ricordando il “cambiamento epocale” avvenuto in Provincia di Trento dopo le ultime elezioni.

Dopo aver augurato a tutti i rappresentanti delle altre regioni presenti di poter contare su un sistema finanziario autonomo, che è certamente di favore, “Come pubblica amministrazione”, ha concluso l’assessore, “auspico di poter spingere su strumenti diversi e nuovi rispetto al passato per dare sviluppo alle imprese. Cercheremo di fare di tutto per le imprese e lo faremo per preservare il bene primo, i posti di lavoro, quello che serve alla società”.