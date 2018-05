PAT * ‘STRIKE! STORIE DI GIOVANI CHE CAMBIANO LE COSE’: DA VENERDÌ 1 GIUGNO FINO AL 31 LUGLIO SARÀ POSSIBILE PARTECIPARE AL CONCORSO

Il progetto sarà presentato l’1 giugno nell’ambito del Festival dell’economia. Torna il concorso “Strike! Storie di giovani che cambiano le cose”.

Da venerdì 1 giugno fino al 31 luglio 2018 sarà possibile partecipare al concorso che premia le iniziative di successo degli under 35 residenti in Trentino e nelle province limitrofi. Il progetto sarà presentato nell’ambito del Festival dell’economia venerdì 1 giugno, ore 19 in piazza Santa Maria Maggiore a Trento.

In palio un premio di 1.500 euro da utilizzare per ispirare altri giovani della propria zona di residenza e invitarli a fare “grandi cose”. Il progetto è realizzato dall’Agenzia provinciale per la famiglia, natalità e politiche giovanili in collaborazione con Fondazione Franco Demarchi, Trentino Social Tank e Cooperativa Mercurio.

Due mesi per raccontare il proprio Strike in un video e condividerlo con gli altri giovani. Venerdì 1 giugno alle 19 in piazza Santa Maria Maggiore a Trento prenderà ufficialmente il via la terza edizione di “Strike! Storie di giovani che cambiano le cose” con la presentazione dell’omonimo libro. Il concorso nato due anni fa è rivolto ai giovani under 35 (nati dal 1° gennaio 1983) residenti nelle province di Trento, Bolzano, Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza e Belluno che hanno fatto un personale Strike! e vogliono condividere la propria storia di successo con altri giovani per ispirarli e spronarli a immaginare, progettare, attivarsi per realizzare nuovi progetti o completare con successo quelli in corso.

Non ci sono limiti e i racconti possono spaziare dall’impresa all’autonomia personale, dalla cultura al volontariato, dallo sport alla politica o alla tutela dell’ambiente. Quello che veramente importa è avere raggiunto un primo traguardo, un obiettivo di cui andare orgogliosi.

Il bando rimarrà aperto fino al 31 luglio e la partecipazione è semplice e veloce: basterà compilare il form di partecipazione sul sito www.strikestories.com, registrare la propria storia in un breve video (massimo 5 minuti), stampare, firmare e restituire la richiesta di partecipazione ottenuta dopo la compilazione del form e inviare la clip all’indirizzo info@strikestories.com.

In seguito lo staff e la giuria selezioneranno le 10 migliori proposte. La giuria è composta da: l’innovatore Alessandro Garofalo, lo speaker di Radio Deejay Vic, il regista Swan Bergman che ha curato i concerti di Vasco Rossi, la striker 2017 Anna Fiscale col progetto Quid, la responsabile della comunicazione di Grappe Bertagnolli Martina Bosetti.

I 10 finalisti parteciperanno in autunno al laboratorio di storytelling tenuto da Mattia Venturi e Flavio Nuccitelli della scuola Holden di Torino diretta da Alessandro Baricco e, successivamente, esporranno la loro esperienza nella serata conclusiva di sabato 10 novembre allo Smart Lab di Rovereto, presentata dal conduttore di Radio Deejay Vic e dalla giornalista Francesca Re.

I tre vincitori scelti dalla giuria riceveranno un premio di 1.000 euro per promuovere ulteriormente tra i giovani il loro Strike. A questi si aggiungono il premio del pubblico, (500 euro) e, novità di quest’anno, il premio “Storytelling” che consiste in prodotti di cartoleria offerti dalla ditta Favini. Entrambi i premi, contrariamente a quanto accaduto nelle edizioni precedenti, potranno essere riservati anche a uno dei tre vincitori. Confermato anche Strike Off dopo il successo della sperimentazione dello scorso anno, un pomeriggio dove due team – ingegneri e poeti – forniranno tutti i consigli utili per far diventare concrete e vincenti le idee proposte dai giovani. Come da due anni a questa parte, infine, le storie illustrate il 10 novembre saranno raccolte in un volume che sarà distribuito nel 2019.