PAT * “STELVIOBUS”: « STABILITE DALLA GIUNTA LE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE IN FUNZIONE DA DOMANI E FINO AL 22 SETTEMBRE »

Scoprire la Valle di Rabbi con lo “Stelviobus”. Stabilite dalla Giunta le tariffe per il servizio di trasporto speciale in funzione da domani e fino al 22 settembre.

Lasciare l’automobile fuori dall’area protetta, al parcheggio gratuito a Plazze dei forni, e godersi l’aria pulita e il silenzio: è l’invito del Parco Nazionale dello Stelvio ai visitatori della Valle di Rabbi, che anche quest’anno – dopo il successo del debutto, nel 2018 – potranno usufruire dello “Stelviobus” Rabbi per raggiungere comodamente i principali punti di interesse ed itinerari escursionistici. Il servizio di trasporto extraurbano (linea 1 Plazze dei Forni-Coler, linea 2 Còler-Malga Stablasolo) sarà attivo da domani, sabato 29 giugno, al 8 settembre 2019 (+ le giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre) dalle ore 9.45 alle ore 17. La valle è accessibile solamente a piedi, in bici o con i bus navetta per il cui servizio la Giunta provinciale, con una delibera firmata dal presidente Maurizio Fugatti, ha stabilito oggi le tariffe. Lo scorso anno la risposta di turisti ed escursionisti, molti dei quali trentini, fu davvero positiva, con ben 27.800 persone che usufruirono del sistema di bus navetta.

Stelviobus, insomma, ha cambiato il modo di vivere la Val di Rabbi: il progetto, creato per togliere la pressione del traffico dalla val di Rabbi, è riuscito a far vivere ai turisti, in maniera sostenibile e più rispettosa dell’ambiente, l’accesso all’area trentina del Parco naturale dello Stelvio. L’estate dello scorso anno sono rimaste fuori dal parco oltre 18 mila automobili, mentre nel Parco naturale dello Stelvio sono entrati dalla val di Rabbi, a piedi (61%) o con il servizio navetta di Stelviobus (39%), circa 72 mila persone.

Da luglio a settembre 2018 ben 24.593 auto sono rimaste nei parcheggi a pagamento di Coler, Plan e Plazze dei Forni, mentre pochissimi sono stati i parcheggi abusivi (una ottantina le multe). Stelviobus ha dunque centrato l’obiettivo, considerando che nell’estate 2017 l’imbocco del parco fu segnato da migliaia di parcheggi ‘selvaggi’, circa 8 mila mezzi, quasi un terzo dei totali. Nella sua stagione di esordio, il servizio navetta Stelviobus è stato utilizzato da 27.794 persone, a cui si aggiungono altri 43.696 visitatori che hanno preferito salire a piedi verso l’alta valle. Sono questi i numeri che certificano il successo, nell’anno del suo esordio, di Stelviobus, il servizio di mobilità sostenibile, promosso dal Parco Nazionale dello Stelvio e Comune di Rabbi in collaborazione con l’Apt della Val di Sole.

Trattandosi di servizio di trasporto speciale, così come definito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 391 di data 22 marzo 2019, le tariffe adottate per il 2019 sono le seguenti:

LINEA 1 (Plazze dei forni-Còler): servizio di trasporto attivato dal 29 giugno all’8 settembre 2019

TARIFFE: Ticket giornaliero:

– € 5,00 per adulti

– € 2,00 per bambini dai 4 agli 11 anni

– gratuito per bambini < 4 anni

– € 3,00 per adulti con TGC-Val di Sole Opportunity Card e/o Rabbi card e proprietari di seconde case nel comune di Rabbi

– gratuito per bambini <12 anni con TGC-Val di Sole Opportunity Card e/o Rabbi card e proprietari di seconde case nel comune di Rabbi

– gratuito per residenti nel comune di Rabbi

Solo ritorno:

– € 3,00 per adulti

– € 1,00 per bambini <12 anni

– gratuito per bambini < 4 anni

– € 1,00 per adulti con TGC-Val di Sole Opportunity Card e/o Rabbi card e proprietari di seconde case nel comune di Rabbi

– gratuito per bambini <12 anni con TGC-Val di Sole Opportunity Card e/o Rabbi card e proprietari di seconde case nel comune di Rabbi

– gratuito per residenti nel comune di Rabbi

LINEA 1 Ridotta per festa del latte (Plazze dei forni-Plan): servizio di trasporto attivato nelle giornate del 21 e 22 settembre 2019

TARIFFE: Ticket giornaliero:

– € 3,00 per adulti

– gratuito per bambini <12 anni

– gratuito per residenti nel comune di Rabbi

LINEA 2 (Còler-Malga Stablasolo): servizio di trasporto attivato dal 29 giugno all’8 settembre 2019

TARIFFE: Ticket giornaliero:

– € 5,00 per adulti

– € 2,00 per bambini dai 4 agli 11 anni

– gratuito per bambini < 4 anni

– € 3,00 per adulti con TGC-Val di Sole Opportunity Card e/o Rabbi card e proprietari di seconde case nel comune di Rabbi

– gratuito per bambini <12 anni con TGC-Val di Sole Opportunity Card e/o Rabbi card e proprietari di seconde case nel comune di Rabbi

– gratuito per residenti nel comune di Rabbi