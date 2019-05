PAT * STATI GENERALI DELLA MONTAGNA: « DOMANI LA SERATA DEDICATA AI GIOVANI AGRICOLTORI »

Stati generali della montagna, domani la serata dedicata ai giovani agricoltori.cAl Sant’Orsola Villaggio dei piccoli frutti di Cirè di Pergine l’incontro con imprenditori ed esperti del mondo agricolo.

L’appuntamento con gli Stati generali della montagna e il futuro dell’agricoltura trentina è per domani, 28 maggio, con inizio alle ore 20, presso l’auditorium Sant’Orsola Villaggio dei piccoli frutti di Cirè di Pergine. E’ la seconda volta che gli Stati generali della montagna si aprono, con serate dedicate a temi verticali, ai contributi esterni di esperti ed imprenditori per discutere di ”Giovani agricoltori di oggi per l’agricoltura di domani”.

Alla serata parteciperanno, tra gli altri, gli assessori provinciali all’agricoltura e foreste Giulia Zanotelli, i professori Ugo Morelli (docente di psicologia del lavoro) e Angelo Frascarelli (docente al Dipartimento dei scienze agrarie dell’Università degli studi di Perugia) e Nando Dellai (sociologo e presidente di Ermeneia). Il seminario vedrà anche i contributi di responsabili di aziende agricole trentine e le loro buone pratiche nei settori zootecnico, vinicolo e avicolo.