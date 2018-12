PAT * SOMMOSSA CARCERE DI TRENTO: Fugatti ” Dalla Provincia Massima attenzione, ringraziO chi è prontamente intervenuto “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il presidente Fugatti ringrazia chi è prontamente intervenuto per riportare la situazione sotto controllo. Carcere. Dalla Provincia Massima attenzione.

Anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha seguito in prima persona le operazioni per far rientrare la rivolta scoppiata stamane nel carcere di Trento. “Anzitutto – ha dichiarato Fugatti presente sul posto accompagnato dall’assessore Mirko Bisesti – desidero esprimere il ringraziamento a chi è intervenuto con sollecitudine e professionalità per riportare una difficile situazione sotto controllo, dalla direttrice agli agenti, dalle forze dell’ordine fino ai vigili del fuoco e agli operatori sanitari.”

“In secondo luogo – aggiunge il governatore- qualora emergessero dagli approfondimenti che verranno condotti per far luce sulle cause della vicenda, carenze organizzative in capo alla Provincia, ribadisco la totale disponibilità a valutare attentamente eventuali proposte migliorative che dovessero esserci sottoposte”.