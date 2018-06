PAT * SISTEMAZIONE IDRAULICA E FORESTALE: LE RISORSE PREVISTE PER IL 2019 AMMONTANO A 100.6 MLN

Si rinforzano gli interventi di sistemazione idraulica e forestale: approvato il quarto aggiornamento del Piano. Decisione della Giunta su proposta dell’assessore Mauro Gilmozzi.

19.250.000 euro per il 2018 e 11.750.000 euro per il 2019: a tanto ammontano per questi due anni le risorse dedicate alla sistemazione idraulica e forestale dal quarto aggiornamento del Piano degli interventi 2014-2018, approvato dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore all’ambiente Mauro Gilmozzi.

Il piano, nel suo complesso, prevede risorse per oltre 100.634.000 euro. Le risorse previste per il 2019 serviranno per il completamento degli interventi a carattere pluriennale che sono già stati avviati o lo saranno nel corso dell’attuale legislatura.

Il piano è infatti previsto per tutta la legislatura ma viene aggiornato ogni anno. Nella definizione della proposta dell’aggiornamento del Piano sono stati coinvolti i Comuni e le Comunità.

*

Queste le principali modifiche apportate al Piano degli interventi 2014-2018 rispetto al precedente aggiornamento che era stato approvato nel giugno dello scorso anno:

a) per i lavori da eseguire in amministrazione diretta, il Piano è stato adeguato allo stanziamento di bilancio attuale per l’anno 2018 (con un aumento di 1.450.000 euro), per avere una sufficiente disponibilità finanziaria per eseguire gli interventi programmati. Per l’anno 2019 lo stanziamento di bilancio attuale è di 9.900.000 euro (con un aumento di 3.350.000 euro rispetto al Piano attualmente in vigore e oggetto di modifica);

b) per quanto riguarda le opere da eseguire tramite imprese, l’aggiornamento del Piano prevede un incremento di 300.000 euro sul 2019, per consentire l’avvio e il completamento di un intervento sul Rio Duron in corrispondenza dell’abitato di Campitello a monte della strada statale 48, per mettere in sicurezza il centro abitato;

c) per le opere per la difesa idraulica di Trento e Borgo Valsugana, l’incremento di 500.000 euro sul 2019 servirà per consentire l’avvio e il completamento di due nuovi interventi di sistemazione idraulica e forestale cofinanziati nell’ambito del Programma Operativo Fers 2014-2020, a carattere pluriennale:

– l’intervento sul fiume Adige nel Comune di Trento per il consolidamento del rilevato arginale sinistro nella zona Campotrentino-Roncafort, finanziato con fondi europei per un milione di euro;

– la riqualificazione del fiume Brenta presso il depuratore di Levico con allargamento delle sezioni di deflusso, riqualificazione ambientale e miglioramento dell’efficienza idraulica, anche al fine di migliorare lo sfruttamento della capacità di invaso e le condizioni di deflusso nell’ambito del programma di interventi per la messa in sicurezza dell’abitato di Borgo Valsugana, con un finanziamento europeo di un milione di euro;

d) per le opere antincendio boschivo, sul 2019 è previsto un incremento di 25.000 euro, per il completamento di alcuni interventi;

e) per gli interventi previsti dal Piano generale di bonifica, sul 2019 è previsto un incremento di 25.000 euro, per consentire il completamento di interventi di sistemazione idraulica delle fosse demaniali di fondovalle, proposti dal Consorzio Trentino di Bonifica.