PAT * Sicurezza sugli autobus – solidarietà all’autista: Il presidente Fugatti approfondirà il tema con Trentino trasporti e sindacati

Il presidente Fugatti approfondirà il tema con Trentino trasporti e sindacati. Sicurezza sugli autobus: solidarietà all’autista.

Piena solidarietà all’autista e massimo rigore perché “il trasporto pubblico non è solo un servizio fondamentale, ma una conquista per qualsiasi comunità ed al tempo stesso simbolo di diritti civili che vanno difesi con grande determinazione”. È questo il pensiero del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in merito ad un episodio che si è verificato nei giorni scorsi nel capoluogo ai danni di un autista di un autobus urbano di cui dà conto oggi un quotidiano locale.

“Il Servizio trasporti della Provincia – aggiunge Fugatti, che annovera tra le sue competenze anche quella sui trasporti – ha già comunicato alla società la richiesta di sporgere denuncia e di mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria le immagini che ritraggono l’accaduto ai fini di identificarne il responsabile”.

Ogni vettura infatti, oltre che l’allestimento blindato per la cabina del conducente, è munita di un circuito di telecamere che costituiscono un buon deterrente stante la statistica relativa a vandalismi o comportamenti aggressivi.

Ma l’impegno è di fare ancora di più. Per questo, e al di là del caso specifico, nei prossimi giorni il presidente Fugatti promuoverà un incontro con Trentino trasporti ed i sindacati per affrontare più in generale il tema della sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico.