PAT * “SIAMO EUROPA”: « AL FESTIVAL DELLE POLITICHE EUROPEE SARÀ RICORDATO ANTONIO MEGALIZZI, IN PIAZZA FIERA A TRENTO DAL 9 ALL’11 MAGGIO »

Si avvicina “Siamo Europa”. La terza edizione a Trento, in Piazza Fiera, dal 9 all’11 maggio.

Dal 9 all’11 maggio, in piazza Fiera a Trento, si terrà la terza edizione di Siamo Europa, festival delle politiche europee promosso da Europe Direct Trentino (Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento). Sarà l’occasione per parlare di Europa sui temi di maggiore attualità e con l’aiuto di autorevoli relatori; ampio spazio sarà riservato inoltre alle tematiche ambientali, ma anche alla cultura, ai rapporti con il resto del mondo, alla sicurezza.

Sono numerosi infatti gli appuntamenti in programma: si va da un incontro pensato per guidare i giovani alla scoperta dell’Europa, ad un laboratorio con gli insegnanti delle scuole medie, ad un quiz interattivo per gli studenti.

Si parlerà di tecnologie verdi e politica ambientale e agroalimentare, di cambiamenti climatici ed energie rinnovabili, di identità e sovranità, di federalismo, ma anche della situazione nel Regno Unito, dell’invecchiamento della popolazione, della cyber security, delle migrazioni, del corpo Europeo di Solidarietà.

Un appuntamento sarà dedicato al “Marchio europeo del patrimonio”, un altro all’economia e al futuro dell’Europa “tra Stati Uniti e Cina”, un altro al tema dell’esercito europeo.

Sarà ricordata inoltre la figura di Antonio Megalizzi, sia con un convegno sulla radio nella comunicazione dell’Europa che attraverso la premiazione dei migliori progetti europei realizzati nei Comuni trentini (#176volteEuropa).

Dalle 21.30, tutti i giorni, il divertimento sarà assicurato dalle serate in musica.