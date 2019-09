PAT * SETTORE TURISTICO IN TRENTINO: « APERTE LE CANDIDATURE PER CHI CERCA LAVORO, AL VIA PERCORSI FORMATIVI MODULARI »

Novità per il settore turistico in Trentino: aperte le candidature per chi cerca lavoro. È ufficialmente aperta la raccolta delle candidature per lavorare nel settore turistico. Coloro che cercano lavoro dovranno compilare un form predisposto dall’Agenzia del Lavoro in accordo con le associazioni di categoria, sindacati ed enti bilaterali.

Obiettivo principale è quello di professionalizzare sempre più il lavoro turistico e rispondere al fabbisogno di personale stagionale da impiegare nel settore turistico. Il contesto è sicuramente positivo: si registra infatti una crescita occupazionale, con un aumento di 9.057 assunzioni rispetto al 2016 e, nel 2018, di altre 3.553 unità (+7,6%). A questo proposito si sta definendo un protocollo di intesa, che verrà firmato nelle prossime settimane.

L’intesa prevederà un servizio di incontro domanda e offerta finalizzato a raccogliere curriculum vitae di lavoratori interessati a lavorare nel settore e la predisposizione di apposite liste di lavoratori per aree e profili professionali.

Le liste rappresentano lo strumento, costantemente aggiornato, da cui gli operatori turistici in cerca di personale potranno attingere, supportati dai Centri per l’impiego territoriali per l’attività di preselezione.

Agenzia del Lavoro, inoltre, inviterà i lavoratori nella lista a partecipare a percorsi formativi modulari, a career day o a giornate di reclutamento con l’intento di facilitare l’incontro tra domanda offerta, soprattutto nelle zone di maggior affluenza turistica.

Le professioni richieste sono suddivise in aree. Si va dalla cucina, con i profili quali i cuochi/chef di cucina, pizzaiolo, ecc.; al ricevimento, dove troviamo il receptionist, il portiere, ecc, alla sala bar e al wellness.

*

Come candidarsi

Per candidarsi sono previste due modalità:

– compilare il modulo di candidatura corrispondente all’area di lavoro di interesse, accessibile alla sezione del sito di Agenzia del Lavoro a questo link: www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/Il-settore-del-turismo-assume

– recandosi presso il Centro per l’impiego più vicino.

La propria candidatura verrà segnalata alle associazioni di categoria del turismo, agli enti bilaterali e ai diversi operatori del turismo che fanno una richiesta presso il Centro per l’impiego.

*

Per maggiori informazioni:

Rivolgiti al Servizio di Incontro Domanda e Offerta: ido.agenzialavorotn@gmail.com

Recati presso il Centro per l’impiego più vicino: www.agenzialavoro.tn.it/Agenzia/Centri-per-l-impiego