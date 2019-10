PAT * “SETTIMANA NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE”: « ANCHE LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ADERISCE ALL’INIZIATIVA, DAL 13 AL 19 OTTOBRE »

“Settimana nazionale della Protezione civile”, aderisce anche quella trentina. La Protezione civile trentina aderisce alla “Settimana nazionale della Protezione civile”, che si terrà da domenica 13 a sabato 19 ottobre. Sono stati organizzati, in collaborazione con tutti i soggetti del sistema di Protezione Civile e con altri Enti locali, numerosi eventi, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della protezione civile e della resilienza.

La “Settimana nazionale della Protezione civile” è stata istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri in corrispondenza del 13 ottobre di ogni anno, data della Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali proclamata dal’ONU.

Si tratta di una campagna di iniziative volte alla diffusione sul territorio della conoscenza e della cultura della protezione civile, allo scopo di promuovere e accrescere la resilienza delle comunità attraverso l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini.

Anche la Provincia autonoma di Trento, come le altre Regioni italiane, aderisce all’iniziativa ed ha organizzato, in collaborazione con tutti i soggetti del sistema di Protezione Civile e altri Enti locali, una serie di eventi che avranno luogo nel corso della settimana dal 13 al 19 ottobre.

Lo scopo è quello di avvicinare i cittadini agli uomini e alle donne che ogni giorno operano per garantire la loro sicurezza.

Si va dall’incontro a Castel Pietra, a Calliano, con le donne della Protezione civile trentina (il 14 ottobre dalle 18.00 alle 20.00) alla presentazione del nuovo Progetto “La cultura è Protezione civile” (15 ottobre al Liceo da Vinci di Trento, ore 10.30).

Vi saranno inoltre momenti con gli esperti in tema di rischi naturali, presenti al Muse (il 15, il 16 e il 18 ottobre dalle ore 15.00 alle 18.00), ed un convegno organizzato dall’Università di Trento in tema di rischio sismico e di apporto della scienza alla Protezione civile (Mesiano, 16 ottobre dalle ore 9.50).

In programma per giovedì 17 ci sono iniziative informative e formative dell’Associazione Psicologi per i Popoli Trentino presso la loro sede di Lavis, dove in contemporanea si svolgerà la giornata di “Porte Aperte” dell’Associazione Protezione Civile A.N.A. Trento.

Il giorno 19 “Porte Aperte” anche alla sede del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento, al Nucleo Elicotteri, di cui ricorre il sessantesimo dall’istituzione, e alla sede di Trento ed altre sedi periferiche dell’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Trento.

Nell’ambito dell’iniziativa “Io non rischio”, a Trento, in via Oss Mazzurana, il 12 e 13 ottobre, dalle 9.00 alle 18.00, verranno fornite informazioni ai cittadini su come prevenire i danni da alluvioni e affrontare le situazioni di emergenza e su cosa si può fare per contribuire a ridurre il rischio di alluvione.

Il programma completo della “Settimana nazionale della Protezione civile” sarà pubblicato sul sito della Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento.