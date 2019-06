PAT * SEQUESTRI GENERI ALIMENTARI MAL CONSERVATI: FUGATTI, « UN GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE »

Sequestri di generi alimentari mal conservati in Trentino e controlli nei negozi etnici. Il presidente Fugatti si complimenta con le Forze dell’Ordine.

“La sicurezza alimentare, come quella personale, è estremamente importante. Per questo riteniamo che le operazioni portate a termine in Trentino negli ultimi giorni, tra le quali anche quelle sui negozi etnici, da parte di carabinieri e polizia, siano davvero di grande rilevanza per la collettività, al fine di garantire il rispetto delle leggi, la sicurezza e anche la salubrità del cibo che ogni giorno arriva sulle nostre tavole e quindi per preservare la salute dei cittadini”.

Così il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, che si complimenta con le Forze dell’Ordine che hanno provveduto al sequestro di ingenti quantità di generi alimentari mal conservati, destinati ad alcuni ristoranti del Trentino, nonché al controllo sanitario di alcuni negozi etnici . “Apprezziamo e sosteniamo