PAT * SCUOLE: LA GIUNTA PROVINCIALE STANZIA 9,50 MLN PER PER AMMODERNAMENTO E SICUREZZA DI 14 ISTITUTI

Scuole: più risorse per la sicurezza e l’ammodernamento degli edifici. La delibera, a firma dell’assessore Carlo Daldoss, è stata approvata stamani dalla giunta provinciale.

La giunta provinciale, con delibera a firma dell’assessore all’urbanistica Carlo Daldoss, ha stanziato 9,50 milioni di euro per l’adeguamento delle strutture scolastiche del Trentino. In totale saranno 14 gli interventi in altrettante strutture scolastiche che saranno avviati in diverse aree del Trentino grazie al finanziamento della Provincia autonoma di Trento.

L’adeguamento e la sicurezza delle strutture scolastiche costituiscono elemento centrale e prioritario del sistema scuola in Trentino.

Da qui la decisione della giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’urbanistica Carlo Daldoss, di finanziare con circa 9,50 milioni di euro 14 interventi in diverse scuole elementari e secondarie di primo grado, scuole infanzia e asili nido della provincia.

Quella di oggi è un’adozione preliminare dell’esecutivo provinciale che sarà sottoposta a breve al parere del Consiglio delle autonomie.

Gli interventi riguardano la messa a norma e messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche con riferimento al consolidamento statico e di rispondenza ai criteri antisismici, e delle relative pertinenze; la necessità di disporre di nuovi e maggiori spazi e all’unificazione di servizi di infanzia, istruzione e asili nido all’interno di strutture condivise; e, infine, i lavori di completamento di precedenti interventi già finanziati.

Sulla base di questi criteri sono stati individuati 14 interventi (vedi elenco allegato, ndr.), che verranno ammessi a finanziamento con successivi provvedimenti della Giunta provinciale.

La delibera indica inoltre la documentazione da inviare a fini del finanziamento, le modalità di effettuazione dell’istruttoria, i criteri e le modalità di determinazione della spesa ammissibile a finanziamento.