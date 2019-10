PAT * SCUOLE INFANZIA – COMITATI GESTIONE: « MARTEDì 29 OTTOBRE SI VOTERà IN 254 ISTITUTI PRESENTI NEI COMUNI TRENTINI »

Scuole dell’infanzia al voto per i Comitati di gestione. Martedì 29 ottobre 2019 si voterà in 254 scuole della provincia.

Martedì 29 ottobre 2019 si terranno le elezioni per il rinnovo dei Comitati di gestione nella maggior parte delle scuole dell’infanzia del Trentino. Le elezioni riguarderanno 254 scuole presenti nei Comuni trentini (103 scuole provinciali e 151 scuole equiparate) e vedranno la presenza alle urne dei genitori dei bambini iscritti alle scuole dell’infanzia, nonchè del personale insegnante e non insegnante. I Comuni designano, come ulteriori membri, due rappresentanti per scuola.

Le elezioni dei Comitati di gestione, che avvengono ogni triennio, rappresentano un momento rilevante nella vita delle scuole, in quanto a questi organi spettano importanti funzioni, tra cui, adeguare gli orientamenti dell’attività educativa delle scuole alle particolari esigenze delle comunità, deliberare in materia di orari, calendari, iscrizioni e vigilare sul funzionamento del servizio di mensa.

L’Assemblea elettorale è prevista in prima convocazione alle 14.00 e in seconda convocazione alle 14.30 così come indicato negli avvisi esposti nelle singole scuole. Ogni genitore dispone di un voto, anche nel caso di più figli iscritti. Le liste dei candidati, presentate entro le ore 12.00 del 14 ottobre 2019, sono affisse nel locale adibito alle votazioni.

Sulla regolarità delle elezioni vigilano le competenti Commissioni elettorali provinciali nominate dalla Giunta provinciale.