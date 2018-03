PAT * SCUOLE DELL’INFANZIA EQUIPARATE: CRESCE IL CONTRIBUTO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Passa dall’80% al 90% della spesa ammessa, per caldaia, cappotto e infissi. Scuole dell’infanzia equiparate, cresce il contributo per l’efficientamento energetico.

Scuola ed efficienza energetica: due fronti su cui la Provincia continua ad investire. La Giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, ha deciso di alzare dall’80% al 90% la spesa ammessa al contributo provinciale per gli interventi di sostituzione della caldaia, applicazione del cappotto termico e sostituzione degli infissi esterni nelle scuole dell’infanzia equiparate.

L’esperienza ha dimostrato che sulle spese di gestione la voce che incide maggiormente è legata alle spese per il calore, anche per la presenza di impianti di riscaldamento poco efficienti o per l’inadeguatezza o mancanza di isolazioni termiche.

Il provvedimento si aggiunge ad altri interventi in materia di sostegno per attività di recupero e riqualificazione energetica degli edifici che da qualche anno la Provincia sta mettendo in campo.