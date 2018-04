PAT * SCUOLA DIGITALE: “ SCENARI INNOVATIVI PER L’APPRENDIMENTO ”, IL CONVEGNO GIOVEDÌ 12 APRILE

Scuola digitale: “Scenari innovativi per l’apprendimento”. Giovedì 12 aprile, in Sala Belli, Piazza Dante a Trento, il convegno.

Giovedì 12 aprile, alle ore 14.30, presso la sala Belli della Provincia, in Piazza Dante si terrà il convegno: “Scenari innovativi per l’apprendimento”. II convegno rappresenta l’evento conclusivo del progetto triennale europeo “Future Classroom Lab Regional Network”, ovvero un progetto finalizzato al sostegno dell’inserimento delle tecnologie nelle attività di insegnamento, coordinato dalla Provincia autonoma di Trento, realizzato in collaborazione con la Regione di Goteborg (Svezia), il Governo autonomo della Catalogna e un network di 30 ministeri europei dell’Istruzione.

Nel corso del convegno saranno presentati gli esiti del progetto, seguirà una tavola rotonda dal titolo: La classe del futuro è ora: didattica e tecnologie con uno sguardo al mondo del lavoro”.

I lavori avranno inizio alle ore 14.00, giovedì 12 aprile 2018, presso la Sala Belli della Provincia autonoma di Trento in Piazza Dante. Interverranno: Francesco Profumo- Presidente Fondazione Bruno Kessler; Andrea Benassi – INDIRE; Silvia Merisio – Commissione Europea; Francesco Avvisati – Ocse; Stephan Griebel – Director Business Development and AllianceTexas instruments’ Educational Technology; Simon Pietro Romano – IOS Academy.

Il programma:

14.00

Registrazione dei partecipanti

14.15

Saluti istituzionali

14.30

Scenari innovativi per l’apprendimento

Presentazione dei risultati del progetto Future Classroom Lab Regional Network

15.45

Discussione

16.30

La voce agli studenti

“A suon di parole: il BYOD in classe”

16.45

Tavola rotonda

“La classe del futuro è ora: didattica e tecnologie con uno sguardo al mondo del lavoro”

18.00

Chiusura dei lavori