PAT * ROVERETO: NUOVI ALLOGGI ITEA A CANONE MODERATO, LA CONSEGNA DELLE CHIAVI MERCOLEDÌ 7 MARZO

Rovereto: nuovi alloggi Itea in via Unione a canone moderato. La consegna delle chiavi mercoledì 7 marzo, ore 11.

16 alloggi Itea a canone moderato saranno inaugurati mercoledì 7 marzo alle ore 11 in via Unione 64 a Rovereto. Alla cerimonia di consegna delle chiavi degli appartamenti saranno presenti il presidente di Itea Spa, Salvatore Ghirardini, accompagnato dai vertici e dai tecnici della Società, l’assessore provinciale all’edilizia abitativa, Carlo Daldoss, ed i rappresentanti del Comune di Rovereto e della Comunità della Vallagarina.

Gli alloggi, realizzati da Itea Spa e messi a bando dalla Comunità di valle, sono destinati alla locazione a canone moderato in favore di famiglie e giovani coppie impossibilitate ad accedere all’edilizia residenziale pubblica ma meritevoli di rientrare nel più ampio universo dell’housing sociale.

A ricevere le chiavi dei primi 16 appartamenti di via Unione messi a disposizione da Itea Spa saranno i nuclei – famiglie, single e giovani coppie – che hanno risposto al bando pubblicato dalla Comunità della Vallagarina e sono risultate idonee per l’assegnazione degli alloggi destinati alla locazione a canone moderato, un canone d’affitto calmierato rispetto ai prezzi di mercato.

Gli alloggi in consegna fanno parte del nuovo complesso residenziale realizzato da Itea Spa, in località San Giorgio nel Comune di Rovereto, che conta complessivamente 27 alloggi.

Il team tecnico di Itea Spa ha seguito: la progettazione preliminare e definitiva, curata da arch. Ivo Zanella e geom. Ivan Michelon, la direzione lavori, affidata all’arch. Claudio Martinelli, l’assistenza cantiere, curata dal geom. Maurizio Stefani e per la parte impiantistica da p.ind. Patrizio Cesarini Sforza.

L’incarico della progettazione esecutiva è stato affidata all’arch. Giulia Robol. L’impresa appaltatrice che ha portato a termine i lavori è la Mak Costruzioni Srl con sede a Lavis (Tn) subentrata alla Iobstraibizer Srl di Trento.