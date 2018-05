PAT – ROSSI * SABOTAGGIO LINEE FERROVIARIE BRENNERO E VALSUGANA: ” NON CI FERMANO E L’ADUNATA È E SARÀ UNA FESTA “

Le squadre sono al lavoro per ripristinare le linee ferroviarie del Brennero e della Valsugana. Modesti i danni. Il presidente Ugo Rossi : “Non ci fermano, l’adunata continua”.

Squadre di tecnici già all’opera per ripristinare la viabilità sulle linee ferroviarie del Brennero e della Valsugana, oggetto nelle prime ore del mattino di due presunti atti di sabotaggio e sui quali le forze di polizia stanno indagando.

Questa mattina il presidente Ugo Rossi ha presieduto la riunione straordinaria della sala operativa, allestita dalla Protezione Civile del Trentino in occasione dell’Adunata degli Alpini: “Non ci fermano e l’Adunata è e sarà una festa. Ottimo il funzionamento delle previste procedure di emergenza e grazie a tutti quelli che stanno lavorando per limitare i disagi agli utenti”.

Informati sui fatti, l’assessore alla protezione civile Tiziano Mellarini e l’assessore provinciale ai trasporti Mauro Gilmozzi hanno condannato gli episodi.

Poco dopo le tre e mezzo di questa mattina, le linee ferroviarie della Valsugana e del Brennero sono state oggetto di due presunti atti di sabotaggio. Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per accertare la dinamica dei fatti.

*

I fatti

In particolare, nella galleria Albi di Civezzano della ferrovia della Valsugana, ignoti hanno manomesso i sensori paramassii mentre nel tratto all’altezza di Lavis della linea del Brennero è stato compromesso, probabilmente con liquido infiammabile, il pozzetto che ospita le apparecchiature di monitoraggio della distanza tra i convogli.

I sistemi di sicurezza delle linee ferroviarie hanno segnalato le due anomalie e immediatamente sono scattate le procedure di emergenza.

Non si segnalano problemi invece alla linea ferroviaria Trento-Malè.

*

Le misure adottate

Dopo i due presunti atti di sabotaggio, la linea del Brennero è stata ridotta ad un solo binario nel tratto tra le stazioni di Mezzocorona e Trento, così come il traffico ferroviario e stato ridotto – considerato che la linea non ha subito danni diretti – lungo la Valsugana. Il traffico ferroviario non è mai rimasto bloccato.

“L’emergenza – come spiega il dirigente generale della Protezione Civile del Trentino, Stefano De Vigili – è stata affrontata in tempi e modalità ottimali, così da ridurre al minimo gli eventuali disagi e mettere in sicurezza la linea e i passeggeri. Questo conferma la validità del piano messo in atto per l’Adunata degli Alpini”.

*

Il servizio sostitutivo autobus

In entrambi i casi, come previsto dai piani operativi, sono stati attivati servizi sostitutivi di autobus, così da garantire un ulteriore supporto al regolare transito dei passeggeri.

*

La situazione delle linee (ore 9.45)

Sulla linea della Valsugana la circolazione è ripresa normalmente e i treni viaggiano con circa 10 minuti di ritardo.

La capacità della linea ferroviaria del Brennero è ridotta del 50% fino alle ore 17,00, quando la linea sarà completamente ripristinata. Nel frattempo i treni continueranno a transitare ma a regime ridotto: due convogli ad ora per ogni direzione, in modo da garantire la fluidità della circolazione anche ai treni Freccia. Per il momento i treni merci sono stati sospesi.