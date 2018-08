PAT * ‘ ROLF LISLEVAND TRIO ‘ IN CONCERTO : PRESSO IL PARCO DELLE TERME DI LEVICO, GIOVEDÌ 30 AGOSTO

Rolf Lislevand Trio in concerto. Presso il Parco delle Terme di Levico, giovedì 30 agosto ad ore 18.00. Presso il Parco delle Terme di Levico, giovedì 30 agosto ad ore 18.00 appuntamento d’eccezione con il Rolf Lislevand Trio; evento musicale che si inserisce nel programma “Vivere il Parco”, iniziativa del Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento. Entrata gratuita. In caso di cattivo tempo il concerto si terrà al chiuso.

Rolf Lislevand (liuto, vihuela, chitarra barocca) è un grande interprete della musica barocca del XVII e XVIII secolo e si impone come uno dei liutisti di riferimento della nostra epoca, riconosciuto da numerose critiche e premi discografici: Diapason d’Or, 10 de répertoire, Choc du Monde de le Musique, Grammophone’s critic’s choice, Spelemannsprisen etc. Lislevand propone nuove concezioni artistiche della musica strumentale del XVII secolo, una sorta di revisione della tradizione attuale della musica antica. E’ accompagnato da André Lislevand alla viola da gamba e da François Didier alla viola d’amore a chiavi (nyckelharpa).