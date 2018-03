PAT * ROBOTICA E DIDATTICA: IN TRENTINO LE FINALI NAZIONALI DI FIRST® LEGO® LEAGUE E ROBOCUP JUNIOR

Rovereto 8- 9 marzo e Trento 11-14 aprile capitali nazionali di robotica per ragazzi. Robotica e didattica: in Trentino le finali nazionali di FIRST® LEGO® League e RoboCup Junior.

Nell’ambito delle azioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento nel settore di innovazione della scuola e del posizionamento del sistema educativo nell’era digitale, grande spazio viene riservato alla robotica educativa.

Questa metodologia didattica costituisce l’esempio più chiaro di learning by doing attraverso cui gli studenti, di ogni ordine e grado, diventano protagonisti attivi. Anche le scuole trentine, da anni impegnate nella diffusione di questo approccio, hanno già ottenuto ottimi risultati in competizioni nazionali e internazionali.

A riprova di ciò, quest’anno, le città di Rovereto e Trento si sono aggiudicate le finali nazionali di FIRST® LEGO® League Italia (8-9 marzo 2018) e RoboCup Junior (11-14 aprile 2018), due manifestazioni di categoria tra le più prestigiose al mondo nel campo della robotica didattica.

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, con il presidente Ugo Rossi, la vicesindaco del Comune di Rovereto Cristina Azzolini, il responsabile di FIRST®LEGO® League Italia Nello Fava, il direttore della Fondazione Museo civico di Rovereto Alessio Bertolli, la dirigente dell’Istituto Tambosi di Trento Marina Poian e il docente di robotica Tommaso Scarano.

Dal presidente Rossi sono arrivate parole di ringraziamento ai referenti dell’iniziativa e di incoraggiamento ai ragazzi impegnati nelle manifestazioni: “Si tratta – ha commentato il presidente – di due iniziative che rispondono pienamente alla logica di miglioramento che abbiamo cercato di strutturare nelle scuole trentine, per portare appunto la scuola fuori dalla mura e dentro la scuola impresa e società”.

Si inizierà l’8 marzo, al Palazzetto dello sport di Rovereto, dove circa 300 studenti provenienti da tutta Italia, vincitori delle fasi regionali, si daranno battaglia per aggiudicarsi il titolo nazionale FIRST® LEGO® League, che permetterà loro di concorrere alla finale mondiale negli Stati Uniti. FIRST®LEGO® League è una competizione mondiale di robotica e scienza per ragazzi dai 9 ai 16 anni, nata nel 1998 da una sinergia tra FIRST ® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) e LEGO.

Nell’ambito di questa competizione, ogni anno, circa 300.000 ragazzi in tutto il mondo si confrontano con una gara di robotica e un progetto scientifico, seguendo i core values della manifestazione che prevedono fair play e lavoro di squadra, con lo spirito del problem solving, aprendosi percorsi per potenziali carriere future, oltre a consolidare conoscenze e curricula in campo scientifico e tecnologico.

FIRST®LEGO® League tratta temi e problemi reali quali i cambiamenti climatici, la qualità della vita per i diversamente abili, il riciclo dei rifiuti, e quest’anno l’Acqua, con la sfida Hydro Dynamics SM. La Fondazione Museo Civico di Rovereto è operational partner per l’Italia dal 2012, con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento e del MIUR e la collaborazione del Comune di Rovereto.

A seguire, dall’11 al 14 aprile sarà invece la volta di RoboCup Junior, che avrà luogo a Trento, presso Trento Fiere, in Via Briamasco 2, dove si disputerà la finale nazionale della competizione valevole per le qualificazioni ai mondiali. Alla gara parteciperanno ben 180 team (circa 1.000 tra studenti e docenti) provenienti dalle diverse regioni italiane che si sfideranno in 4 diverse categorie.

Tutti i team sono affiliati alla “Rete RoboCup Junior Academy”, nata grazie all’unione di Reti di 264 scuole presenti in 9 regioni d’Italia, di cui il Trentino Alto Adige è capofila. L’organizzazione della finale nazionale di Trento quest’anno è in carico alla rete del Trentino Alto Adige, denominata S.T.A.A.R.R (Scuole Trentino Alto Adige Associate in Rete per la Robotica e le nuove tecnologie), che in vista della competizione ha già attivato la complessa “macchina organizzativa”.