PAT * RISTORES: L’OBIETTIVO È FACILITARE L’UTILIZZO DEI PRODOTTI AGRICOLI DEGLI ADERENTI AL TAVOLO DELL’ECONOMIA SOLIDALE NELLA RISTORAZIONE TRENTINA

Appuntamento nella sala stampa della Provincia con il vicepresidente Olivi e i responsabili di gestor. RistorES – L’Economia Solidale al Ristorante: conferenza stampa mercoledì 28 alle ore 11.

RistorES – L’Economia Solidale al Ristorante è un progetto che ha come obiettivo quello di facilitare l’utilizzo dei prodotti agricoli degli aderenti al Tavolo dell’Economia Solidale nella ristorazione trentina. Il progetto nasce per iniziativa dell’assessorato all’economia e lavoro della Provincia, del Tavolo dell’Economia Solidale trentina, e della cooperativa Gestor, una centrale di acquisto trentina rivolta ad albergatori e ristoratori.

Mercoledì – 28 marzo, alle ore 11.00, nella sala Stampa del Palazzo della Provincia, in piazza Dante 15, a Trento, alla presenza del vicepresidente della Provincia autonoma Alessandro Olivi – il progetto, le cui positive ricadute interessano i produttori biologici trentini, la filiera dell’accoglienza, lo stesso settore dell’e-commerce, verrà illustrato nel dettaglio in una conferenza stampa. Assieme all’assessore Olivi ci saranno Mario Simoni per il tavolo dell’Economia Solidale, e per Gestor il presidente Danilo Moresco e la direttrice Nives Tisi.