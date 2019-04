PAT * RIORGANIZZAZIONE: « NUOVO PASSO IN AVANTI PER IL PERCORSO DI RIORDINO DELLE SOCIETÀ PROVINCIALI »

Nuovo step per il riordino delle società provinciali. Nuovo passo in avanti per il percorso di riordino delle società provinciali. Oggi, la Giunta ha approvato una delibera con la quale vengono individuate alcune situazioni che saranno approfondite da un’apposita commissione di prossima nomina, al fine di mettere in campo una serie di interventi di riorganizzazione.

Si valuterà, anzitutto, l’opportunità di creare il cosiddetto Polo della liquidità, tramite la fusione fra Cassa del Trentino e Trentino Riscossioni. Altra possibile fusione sarà quella fra Trentino Sviluppo e Patrimonio del Trentino, al fine di creare il Polo dello sviluppo economico. Si procederà, inoltre, a verificare l’adeguatezza dell’attuale mission di Trentino Digitale, l’ingresso di Intebrennero Spa in Autostrada del Brennero Spa e il ritorno di Itea Spa sotto il controllo della pubblica amministrazione provinciale. Infine, attenzione puntata anche sul Centro Servizi Condivisi (CSC), per il quale, una volta esaurite le attività assegnate, è prevista la liquidazione entro la fine dell’anno.

La commissione che procederà al riordino della società si occuperà anche del contratto unico dei dipendenti che vi lavorano, tenuto contro che si tratta di un obiettivo utile a favorire la mobilità del personale tra le società e l’omogeneizzazione contrattuale.