PAT * RINNOVO CONCESSIONE A22 – FUGATTI E KOMPATSCHER A ROMA: « IL MINISTRO DE MICHELI SI è IMPEGNATO A RICONVOCARE I SOCI PUBBLICI ED A PRESENTARE UNA PROPOSTA CHE DIA CONTINUITà »

Rinnovo concessione A22: Fugatti e Kompatscher a confronto col ministro De Micheli. Il rinnovo della concessione per la gestione dell’autostrada del Brennero è stato il tema al centro dell’incontro che si è svolto questo pomeriggio a Roma tra il ministro alle infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli ed i governatori del Trentino, Maurizio Fugatti e dell’Alto Adige Südtirol, Arno Kompatscher.

“Un incontro cordiale – lo ha definito il presidente Fugatti – dal quale è emerso come il ministro abbia ben a fuoco la portata di una tematica fondamentale per lo sviluppo dei nostri territori ma al tempo stesso strategica per il “sistema-Paese”.

Non a caso la responsabile del dicastero alle infrastrutture e trasporti ha messo in risalto la funzione e l’importanza di tutti i soci pubblici che rientrano nella governance di A22, portatori di interessi collettivi che accanto all’aspetto più strettamente economico pongono con altrettanta evidenza temi quali la salvaguardia ambientale dei territori che l’arteria attraversa.

“In tempi ragionevoli e comunque non lunghi – ha commentato Fugatti al termine dell’incontro – il ministro si è impegnato a riconvocare i soci pubblici e, completati gli approfondimenti tecnici e normativi della materia, a presentare una proposta che dia continuità alla concessione”.