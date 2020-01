PAT * RIFORMA DEL TURISMO: « PROSEGUONO ANCHE NEI PROSSIMI GIORNI GLI APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO DELL’ASSESSORE FAILONI »

Riforma del turismo, gli appuntamenti sul territorio dell’assessore Failoni. Dopo l’incontro di ieri a Fiera di Primiero, e quelli di questa mattina a Tesero e di questo pomeriggio alle ore 17.30 presso la sala della Cantina di Toblino, proseguono anche nei prossimi giorni gli appuntamenti sul territorio dell’assessore Roberto Failoni, per illustrare il disegno di legge di riforma del turismo che, su proposta della Giunta, sarà discusso in Consiglio provinciale nei prossimi mesi con l’obiettivo di far entrare in vigore la nuova normativa a gennaio del prossimo anno. La visione della riforma mette al centro il turista e i suoi bisogni e, come annunciato, intende intervenire sulla governance del sistema turistico trentino coinvolgendo i territori.

Negli incontri con l’assessore si parlerà di come è cambiato negli anni il modo di fare accoglienza e della necessità di aggiornare l’organizzazione e gli strumenti a disposizione del Trentino, anche guardando a cosa si fa fuori dai nostri confini. Partendo dall’ispirazione, che è alla base della scelta della località e del tipo di vacanza, saranno affrontati temi come la corrispondenza tra quello che il turista si aspettava e quello che ha trovato, la fidelizzazione e quindi la sfida a farlo tornare, la ricerca di nuovi prodotti e nuovi mercati, la consulenza, la formazione e il coaching per accompagnare gli operatori, la sfida del digitale con la possibilità di offrire nuovi servizi e esperienze.

*

Questo il calendario per i prossimi giorni:

domani, giovedì, 23 gennaio

– ore 10.00

Val di Sole – c/o Cassa rurale di Malè

venerdì, 24 gennaio

– ore 14.30

Alto Garda – c/o Palacongressi di Riva del Garda – Sala Riva

– ore 18.00

Stenico c/o municipio

lunedì, 27 gennaio

– ore 14.00

Val di Cembra – /o sala comune di Cembra

– ore 16.00

Valsugana – c/o Apt sede di Levico

mercoledì, 29 gennaio

– ore 9.30

Valle dell’Adige – c/o Apt Trento

– ore 18

Ledro – Molina