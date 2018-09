PAT * ‘ RIDE ‘: IL FILM GIRATO IN TRENTINO ESCE DA OGGI NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE

Il film, sostenuto dalla Film Commission, è stato girato in Trentino. Da oggi nelle sale il film “Ride”.

I circuiti di downhill dell’Altopiano della Paganella e di San Martino di Castrozza hanno fatto da sfondo, lo scorso autunno, alle riprese del film “Ride, che oggi esce nelle sale cinematografiche, distribuito da Lucky Red.

Il film, girato in Trentino grazie al sostegno della Film Commission e delle Apt d’ambito, parla di sport estremo intrecciando il linguaggio delle action cam ai generi thriller, horror e action e regalando allo spettatore un’esperienza adrenalinica e sensoriale unica. Alcune scene del film sono state girate anche in Vallagarina, in particolare nel comune di Trambileno a Forte Pozzacchio.

Online una pagina dedicata al film, e curata da Trentino Marketing, (https://www.visittrentino.info/it/articoli/avventura-e-adrenalina/location-film-ride) invita a scoprire i luoghi in cui è stato girato. Il film è diretto da Jacopo Rondinelli e scritto da Marco Sani insieme a Fabio Guaglione e Fabio Resinaro che lo hanno anche supervisionato artisticamente e co-prodotto.

Boschi, sentieri, dirupi, bici ad alto tasso tecnologico, velocità e salti nel vuoto sono gli ingredienti principali. Il film è completamente girato attraverso l’utilizzo di GoPro. Tutta la narrazione infatti avviene attraverso dei filmati girati dai personaggi stessi. Il film ha aderito al disciplinare T-Green Film di Trentino Film Commission per la riduzione dell’impatto ambientale.

*

Sinossi

Max (Lorenzo Richelmy) e Kyle (Ludovic Hughes) sono due riders acrobatici. Quando ricevono l’invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000 dollari accettano senza esitazione per poi scoprire – ormai troppo tardi – di doversi spingere oltre i limiti delle loro possibilità fisiche e psicologiche. Quella che affronteranno sarà così una corsa estrema per la sopravvivenza.

Cast tecnico

Regista: Jacopo Rondinelli

Sceneggiatore: Fabio Guaglione, Fabio Resinaro

Direttore della fotografia: Paolo Bellan

Società di produzione: Lucky Red, Mercurious con TIMVISION

Prodotto da: Andrea Occhipinti, Fabio Guaglione, Fabio Resinaro, Guia Ivernizzi Cuminetti, Stefano Parasiliti

Location manager: Massimo Lorenzato

Fotografo di scena: Maria Boldrin

Fonico: Carlo Missidenti

Cast artistico

Lorenzo Richelmy

Ludovic Hughes

Simone Labarga

Nathalie Rapti Gomes

Matt Rippy