PAT * PRIMO MAGGIO: CONSEGNATE LE STELLE AL MERITO DEL LAVORO – ROSSI , “BENE GLI INDICATORI SULL’OCCUPAZIONE RAFFORZIAMO L’IMPEGNO SU STABILIZZAZIONE E CONCILIAZIONE ” (FOTO)

1° maggio di festa: consegnate le Stelle al merito del Lavoro. Il presidente Rossi: “Bene gli indicatori sull’occupazione. Rafforziamo l’impegno su stabilizzazione e conciliazione vita-lavoro”.

1° Maggio festa del lavoro: come di consueto, la circostanza più indicata per la consegna delle “Stelle al merito del Lavoro” ai lavoratori della Regione Trentino-Alto Adige, che si sono distinti per particolari meriti professionali, culturali, di perizia e laboriosità.

Un’onorificenza dall’altissimo significato civile e morale, consegnata nel corso di una solenne manifestazione pubblica, tenutasi quest’anno, che, secondo il principio dell’alternanza tra le due città capoluogo, a Trento, nella Sala Congressi della Federazione Trentina della Cooperazione.

8 i lavoratori della provincia di Trento premiati, a cui si aggiungono 10 della provincia di Bolzano.

Dal presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi è andato ai premiati innanzitutto un grande ringraziamento, a nome di tutta la comunità. “Voi incarnate l’operosità e la voglia di fare che caratterizzano in modo inconfondibile il Trentino e l’Alto Adige/Südtirol. – ha detto Rossi – .

Ma da voi ci si aspetta ancora qualcosa, in termini di idee, di proposte, di progetti”. Rossi ha ricordato come gli indicatori sull’occupazione in Trentino siano buoni: “Cresce l’occupazione, anche quella a tempo indeterminato, cala la disoccupazione, cresce anche l’occupazione femminile, di un notevole + 16%, che ci pone ai vertici in Italia e in Europa, cresce non da ultimo l’occupazione giovanile.

Ciò è frutto degli sforzi che abbiamo messo in campo, in particolare sul versante della formazione.

Ora dobbiamo rafforzare il nostro impegno verso la qualità del lavoro, rendendolo sempre più stabile e sicuro. Dobbiamo anche irrobustire le misure in favore della maternità e della conciliazione tempi di lavoro-tempi di vita, con un duplice obbiettivo: tutelare la donna lavoratrice, ma al tempo stesso incoraggiare la natalità, che è il grande problema del nostro tempo”.

Alla cerimonia è intervenuto in apertura Pasquale Antonio Gioffrè Commissario del Governo per la Provincia di Trento, che ha richiamato i principi costituzionali che presidiano il tema del lavoro e i diritti ad esso connessi, il rispetto dei quali consente di misurare lo stato di salute della nostra democrazia.

“Il nostro paese – ha aggiunto – ha gli strumenti per avviare un nuovo ciclo di sviluppo, a cui tutti sono chiamati a dare il loro contributo”.

Alla cerimonia sono intervenuti inoltre Lorenzo Andreatta, sindaco di Trento, che ha parlato di lavoro come di riconoscimento primario della dignità della persona, e Roberto Bizzo, presidente del Consiglio provinciale di Bolzano, che nel suo intervento ha richiamato l’importanza degli investimenti in ricerca e formazione duale, riconoscendo al Trentino il ruolo di apripista che spesso a rivestito in questi ambiti, e Rocco Renzo, console regionale dei Maestri del Lavoro, che ha ricordato come anche nella terza età sia molto grande il contributo di chi ha accumulato una vasta esperienza nel corso della sua vita lavorativa, in termini di esempio ma anche di trasmissione delle competenze.

*

Questi i lavoratori premiati (in ordine alfabetico):

– Franco BISINELLA, quadro Iveco Defence Vehicles SpA, Bolzano, 39 anni servizio – settore industria ALTO ADIGE

– Alessandro BUOSI, quadro Amnu SpA di Pergine Valsugana 30 anni servizio – settore servizi TRENTINO

– Anita DAPOR, quadro Fercam SpA, Bolzano, 37 anni servizio, settore servizi ALTO ADIGE

– Oliviero FAURI, impiegato in pensione Telecom Italia SpA – TAA, 38 anni servizio – settore servizi ALTO ADIGE

– Erwin FEDERER, impiegato KAAN snc, Cornedo, 35 anni servizio – settore industria ALTO ADIGE

– Romano FELICETTI, dirigente Novartis Farma SpA di Origgio (Va), 34 anni servizio – settore industria TRENTINO

– Luigi FELLER, operaio Filippi & Gardumi snc di Trento, 39 anni servizio – settore artigianato TRENTINO

– Fiorenzo FRANCESCHI, impiegato in pensione Schenk Italia SpA di Ora (Bz), 41 anni servizio – settore industria TRENTINO

– Armando NARDELLI, impiegato Segata SpA di Trento, 48 anni servizio – settore indistria TRENTINO

– Giuseppe Matteo PRENCIPE, impiegato ristorante da Pino di S. Michele a/A, 36 anni servizio – settore commercio TRENTINO

– Reinhard Anselmo SENONER, impiegato Hofer Group Srl, Santa Cristina Val Gardena, 35 anni servizio – settore industria ALTO ADIGE

– Marlene SILLER, impiegato Birra Forst SpA, Lagundo, 35 anni servizio – settore industria ALTO ADIGE

– Giuseppe SIMEONI, dirigente Eurobeton Srl, Salorno, 35 anni servizio – settore industriale edilizio ALTO ADIGE

– Meinrad STECKHOLZER, operaio in pensione Leitner SpA, Vipiteno, 41 anni servizio – settore industria ALTO ADIGE

– Giorgio TOMASI, impiegato in pensione G.A. Operations SpA di Mattarello, 43 anni servizio – settore industria TRENTINO

– Giuliana VILLOTTI, impiegata in pensione Activa Società Cooperativa di Trento, 35 anni servizio – settore servizi TRENTINO

– Peter WIESER, impiegato ex operaio Prinoth SpA, Vipiteno, 33 anni servizio – settore industria ALTO ADIGE

– Antonella ZUCCALI, impiegato Iveco Defence Vehicles SpA, Bolzano, 28 anni servizio – settore industria ALTO ADIGE