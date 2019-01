PAT * « Prima visita in Trentino Sviluppo per il presidente Fugatti, Accompagnato dall’assessore Spinelli ha visitato IL Polo Meccatronica »

)

A cura di redazione Opinione





Accompagnato dall’assessore Spinelli ha visitato Polo Meccatronica, i laboratori ProM Facility e gli spazi di Progetto Manifattura. Prima visita in Trentino Sviluppo per il presidente Maurizio Fugatti.

Mattinata di visita a Trentino Sviluppo e ai due poli tecnologici di Rovereto, Polo Meccatronica e Progetto Manifattura, oggi, per il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, accompagnato dall’assessore Achille Spinelli e dal direttore generale della Provincia Paolo Nicoletti.

Accolto dal presidente Sergio Anzelini, dal vicepresidente Fulvio Rigotti e dalla direzione operativa, il presidente Fugatti ha avuto modo di entrare nel dettaglio delle attività svolte dalla società di sistema provinciale: dagli incubatori d’impresa ai diversi strumenti di supporto alle startup, alle attività di internazionalizzazione, attrazione e business location, dagli interventi nel settore industriale e sugli asset turistico-funiviari, fino al supporto alle produzioni cinematografiche tramite la Trentino Film Commission.

C’è stato poi il tempo di “toccare con mano” gli spazi dedicati alla meccatronica con i laboratori ProM Facility e alle tecnologie green e dello sport presso la storica Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco.

«Ritengo – ha sottolineato Achille Spinelli, assessore allo Sviluppo economico, Ricerca e Lavoro della Provincia autonoma di Trento – che la visita sia stata occasione importante per toccare con mano, anche da parte del presidente Fugatti, la qualità di cui è dotata la complessa macchina di Trentino Sviluppo.

Sulla scorta di tale conoscenza a breve ci sarà occasione di valutare le iniziative intraprese e di proporre linee di indirizzo che puntino a rendere sempre più efficace e adeguata alle necessità dell’economia trentina l’azione di Trentino Sviluppo».

Al centro della visita in particolare Polo Meccatronica e Progetto Manifattura, i due hub tecnologici di punta del sistema dei Business Innovation Centre trentini, che complessivamente ospitano 130 aziende con 750 addetti.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro Achille Spinelli hanno visitato gli spazi che ospitano aziende e centri di ricerca e fatto il punto sui cantieri in corso, sia quello in Meccatronica per la costruzione del nuovo stabilimento Bonfiglioli sia quello di Progetto Manifattura per la costruzione di quasi 26 mila metri quadrati di nuovi spazi produttivi disponibili a partire da gennaio 2020.

Particolare interesse anche per le opere di recupero della parte storica della Manifattura Tabacchi, in particolare gli edifici dell’Essiccatoio, Ciminiera, e Stampati.

Tra le attività svolte da Trentino Sviluppo particolare attenzione è stata dedicata agli interventi di supporto delle aziende, anche facendo leva sul patrimonio immobiliare e sugli strumenti finanziari messi a disposizione dalla Provincia, sulle operazioni riguardanti gli asset turistico-funiviari a supporto delle località sciistiche del territorio, passando poi ai progetti e servizi di internazionalizzazione dei quali hanno beneficiato quasi 1.300 aziende negli ultimi tre anni, e alle attività di attrazione che hanno portato diverse imprese innovative a scegliere il Trentino come territorio ideale per sviluppare il proprio business, creando occupazione qualificata e portando importanti ricadute sull’economia locale.