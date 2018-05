PAT * PRIMA PIETRA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MUSEO NAZIONALE STORICO DEGLI ALPINI

Prima pietra per i lavori di ampliamento del Museo Nazionale Storico degli Alpini. Rossi: “Un investimento per la memoria e il rispetto, quello che non hanno avuto coloro che hanno offeso gli alpini con scritte deliranti”.

“In un luogo come questo mi vengono in mente due parole: memoria e rispetto. Due parole importanti, di cui abbiamo estremamente bisogno, perché senza memoria il futuro non potrà che essere oscuro ed il rispetto, in questi tempi difficili, deve essere davvero sostenuto”. Queste le parole usate dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, nel corso della cerimonia per la posa della prima pietra dei lavori di ampliamento e riqualificazione del Museo Nazionale Storico degli Alpini sul Doss Trento.

“Questi lavori – ha detto Rossi – non sono certo una spesa, ma un investimento per la memoria e il rispetto. In questo luogo c’è la storia degli Alpini, ma anche delle nostre genti, delle nostre valli e della nostra Repubblica. E vorrei lanciare un messaggio, proprio da qui, a coloro che in questi giorni, approfittando della risonanza mediatica dell’Adunata, hanno usato in maniera sconsiderata, ovvero proprio senza memoria e senza rispetto, il diritto di critica, offendendo gli Alpini con scritte deliranti”.

Oltre al presidente Rossi, hanno partecipato alla cerimonia il generale Claudio Berto, comandante degli Alpini, il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta e il presidente dell’ANA, Sebastiano Favero.

Il progetto prevede, mantenendo inalterato il manufatto storico (sacrario) e l’eliminazione delle aggiunte che si erano succedute nel tempo, con la realizzazione di nuovi volumi perimetrali, mantenendo un camminamento a cielo aperto tra il sacrario e le nuove superfici destinate a sale espositivi e di servizio del museo. I lavori dovrebbero terminare entro il corrente anno per permettere l’inaugurazione del museo al 4 novembre.