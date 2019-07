PAT * PREMIO “FARE PAESAGGIO”: « MERCOLEDÌ LA PRESENTAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE »

Premio “Fare Paesaggio”: mercoledì la presentazione della seconda edizione. Appuntamento alle ore 12.00 in Sala Belli presso il palazzo della Provincia.

Seconda edizione per il premio triennale internazionale “Fare Paesaggio”, aperto a progetti ed iniziative per la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione del paesaggio nell’area alpina, organizzato dalla Provincia autonoma di Trento. Le finalità ed i temi della nuova edizione del premio saranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma mercoledì 10 luglio alle ore 12.00, presso la sala Belli del palazzo della Provincia in Piazza Dante a Trento. Alla presentazione interverrà il vicepresidente e assessore a all’urbanistica, ambiente e cooperazione, Mario Tonina. Con l’occasione verrà anche presentato il catalogo relativo alla prima edizione, che si è svolta nel 2016 e alla quale hanno partecipato oltre 100 candidati provenienti dalle diverse nazioni alpine.