PAT * POLITICHE SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE: « L’ACADEMY PER GIOVANI AMMINISTRATORI DEL TRENTINO, A TERZOLAS DAL 4 ALL’8 NOVEMBRE »

Settimana dedicata alle politiche per lo sviluppo locale sostenibile. A Terzolas, dal 4 all’8 novembre, l’Academy per giovani amministratori del Trentino.

La crescita della nuova classe dirigente trentina passa soprattutto attraverso la formazione di alte conoscenze e competenze. E’ questo l’obiettivo della quattro giorni dal titolo “Politiche e progetti per lo sviluppo locale sostenibile” che si terrà a Terzolas dal 4 all’8 novembre. L’iniziativa è della Provincia autonoma di Trento con il Centro Ocse di Trento e Tsm. “Le finalità dell’Academy – spiegano gli organizzatori – sono quelle di offrire un’opportunità formativa ai giovani amministratori comunali della Provincia di Trento, affinché acquisiscano una mentalità orientata all’innovazione sui temi dello sviluppo integrato del territorio.

Si vuole offrire una conoscenza strutturata in materia di programmazione, da assumere come metodo per il governo del territorio, così da favorire la definizione degli orientamenti strategici di sviluppo locale, aderenti alla storia e alla cultura della realtà trentina”. I lavori saranno aperti lunedì 4 novembre 2019, tra gli altri, dall’assessore provinciale agli enti locali Mattia Gottardi. Nella giornata conclusiva di venerdì 8 novembre è in programma la tavola rotonda “Lo sviluppo e la coesione delle comunità e dei territori”, a cui prenderanno parte, oltre all’assessore Gottardi, anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.