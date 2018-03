PAT * PERSONALE IN FERIE OBBLIGATORIE: UFFICI PROVINCIALI CHIUSI IL 30 APRILE E L’11 MAGGIO

Personale in ferie obbligatorie. Uffici provinciali chiusi il 30 aprile e l’11 maggio. Lunedì 30 aprile e venerdì 11 maggio 2018 gli uffici della Provincia autonoma di Trento rimarranno chiusi. Il personale dovrà fruire di ferie obbligatorie.

Lo ha stabilito la Giunta provinciale, in base al contratto collettivo di lavoro che prevede, concertando con le organizzazioni sindacali, la possibilità di regolamentare le chiusure degli uffici in giornate non festive, facendo fruire al personale due delle giornate di ferie annuali.

Alcune strutture e categorie di personale, per motivi di ordine organizzativo e funzionale, sono escluse da questo provvedimento:

– il Centro per l’Infanzia;

– gli operatori della Centrale Unica di Risposta

– il Corpo permanente dei Vigili del fuoco

– il personale della mensa presso il Servizio antincendi e protezione civile

– il personale assegnato ai circoli di coordinamento e i coordinatori pedagogici per la giornata dell’11 maggio

– i custodi del museo Castello del Buonconsiglio e delle sedi periferiche

– il personale provinciale messo a disposizione del Castello del Buonconsiglio, per la giornata dell’11 maggio

– il personale del Servizio Gestione strade addetto alla sorveglianza e manutenzione delle strade (il Servizio, per esigenze particolari, potrà individuare altro personale da mantenere in servizio)

– il Corpo forestale, relativamente al personale assegnato alle Stazioni forestali, alle Stazioni forestali demaniali e sedi equiparate

– il personale in turno di reperibilità.