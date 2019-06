PAT * “PASSERELLA 2 LAGHI”: « SARÀ APERTA IL 5 GIUGNO NEL COMUNE DI MADRUZZO »

Sarà aperta domani la “Passerella 2 Laghi”. Nel comune di Madruzzo. Domani, 5 giugno 2019, la nuova passerella sul canale 2 laghi, a fianco della SS45bis Gardesana nel comune di Madruzzo, ultimata e collaudata, sarà consegnata all’amministrazione comunale che ne curerà la gestione e la manutenzione. Contestualmente verrà aperta al transito pedonale.

L’intervento, che va a completare la realizzazione di uno svincolo per Padergnone, è stato realizzato dall’impresa Metalcarpenterie Dalfovo S.r.l. di Mezzolombardo (TN), che lo scorso 23 maggio ha completamente ultimato i lavori

La nuova passerella pedonale è realizzata parallelamente al ponte stradale della SS45bis sul canale 2 laghi ad una distanza di circa 3 metri verso il lago di Toblino, e collega il percorso pedonale lungo il lago di Toblino con il marciapiede della SS45bis che conduce a Padergnone. La struttura è costituita da una campata unica di 33 metri, realizzata da un cassone chiuso in acciaio “corten” verniciato, con una larghezza utile netta di 3 metri e dal peso complessivo di circa 33 tonnellate.

I parapetti sono costituiti da montanti sagomati e corrimano tubolare realizzati entrambi in acciaio inox. Il parapetto è inoltre integrato da cavetti in acciaio inox. Le spalle sono state realizzate in cemento armato a tergo dei muri di argine e fondate su micropali.

Per permettere la posa della passerella, nella notte tra il 28 e il 29 marzo scorsi, era stata chiusa la SS45bis con deviazione del traffico lungo la SP84 di Cavedine.

Dati tecnico – amministrativi

Progettista: ing. Matteo Pravda

Direttore dei Lavori: ing. Matteo Pravda

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: ing. Rino Pederzolli

Impresa appaltatrice: Metalcarpenterie Dalfovo S.r.l. di Mezzolombardo (TN).

Importo lavori: € 245.013,78= a base d’asta di cui € 18.159,24= per oneri per la sicurezza.

Importo contrattuale: € 226.438,93= comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso percentuale del 8,188%.

Collaudo statico: ing. Enzo Cattani