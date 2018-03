PAT * PARTE IL TOUR AMERICANO DEL FILM DEDICATO AL MISSIONARIO “TRENTINO” PADRE EUSEBIO CHINI, IERI L’ANTEPRIMA A TRENTO

Parte il tour americano del film documentario dedicato al missionario “trentino” Padre Eusebio Chini. Ieri l’anteprima a Trento. ¡Viva Kino! Attraverso deserti senza frontiere tra Messico e Stati Uniti

Grande emozione tra il pubblico molto numeroso nell’ascoltare Jorge Ivan Gutierrez, playmaker della Dolomiti Energia Aquila Basket e della Nazionale messicana, che è intervenuto alla presentazione del film documentario ¡Viva Kino! a Trento al Cinema Vittoria in dialogo con Andreas Fernandez della Fondazione Sant’Ignazio.

Gutierrez ha raccontato la sua storia personale, il suo vissuto da giovanissimo migrante dal Messico agli USA attraverso il muro. “Ho impresso lo sguardo di mia madre il giorno che sono partito. Era verso mezzogiorno.

Ero ancora un ragazzino. Lei aveva lo sguardo nel vuoto.” E ancora: “Il muro, il confine, è sempre lì davanti, direi quasi istituzionalizzato. Ti segna per sempre”.

Hanno salutato il grande pubblico Alberto Chini, presidente dell’associazione Padre Chini e Lia Beltrami regista del film, a nome di tutta la troupe di Aurora Vision.

E ora ¡Viva Kino! inizia il suo tour americano. ¡Viva Kino! Tour partirà con la prestigiosa Première il 15 marzo proprio a Hollywood, al Cinema Area Cinelounge sulla Sunset Boulevard con il Red Carpet e la presenza della stampa specializzata. Il film resterà 7 giorni in cartellone al Cinema Arena di Hollywood. Il 17 marzo sarà proiettato in Arizona a Tucson. Il 18 marzo sarà a Nogales, proprio davanti alla frontiera tra Usa e Messico. Seguiranno le proiezioni in Messico a Santa Magdalena de Kino e Hermosillo.

¡Viva Kino! Tour – reso possibile dal supporto di Vini Mas dei Chini, VisitTrentino, Sicleri, Relais Piazza della Signoria, Ski Center Latemar Pampeago e Aku – rappresenta un percorso di grande importanza per la diffusione della figura di padre Kino e per l’interpretazione artistica che il film documentario ne ha riportato. Il tour coincide con il lancio della distribuzione internazionale del film in lingua inglese e spagnola con la Indie Rights Movies.

In Italia sarà messo in onda prossimamente da Tv2000 e distribuito homevideo da Multimedia San Paolo.

¡Viva Kino! È prodotto da Aurora Vision con la collaborazione di Trentino Film Commission, Associazione Culturale P. Eusebio F. Chini, Fondazione Sant’Ignazio, Gesuiti – Provincia Euro-mediterranea.