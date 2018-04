PAT * ” ORTINPARCO ” 2018: LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA PRESSO LA SERRA DEL PARCO DI LEVICO TERME LUNEDÌ 16 APRILE

Lunedì 16 aprile alle ore 11.00 presso la serra del parco di Levico Terme. “Ortinparco” 2018, la presentazione del programma.

Sul tema “I quattro elementi: fuoco, aria, acqua, terra”, torna, dal 21 al 25 aprile, nello storico Parco delle Terme, a Levico Terme, in Valsugana, “Ortinparco”, il festival degli orti e dei giardini giunto alla quindicesima edizione. Il programma sarà presentato alla stampa lunedì 16 aprile alle ore 11.00 presso la serra del parco di Levico Terme.

Ortinparco 2018, organizzato come sempre dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento, prevede numerosi allestimenti di orti-giardino, progettati quest’anno con la consulenza scenografica di Marta Maffucci (vedi curriculum allegato), scenografa esperta in giardino e paesaggio, che mescolerà suggestioni del mondo del cinema con quello del giardino.

In allegato l’intervista audio a Fabrizio Fronza del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale.

Per informazioni sulla manifestazione e la galleria fotografica delle scorse edizioni:

http://www.naturambiente.provincia.tn.it/parco_levico/ – Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale Provincia autonoma di Trento

Parco delle Terme di Levico

presso Villa Paradiso – 38056 Levico Terme (TN)

Tel. 0461 706824 – 0461 496123