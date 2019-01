pat * Olimpiadi invernali: Fugatti ad Anterselva, « tutti uniti per rilanciare la candidatura dei nostri territori »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, era presente quest’oggi ad Anterselva alle gare della tappa di coppa del mondo di biathlon, assieme al collega Arno Kompatscher ed agli assessori allo sport delle regioni del Veneto e della Lombardia, nonché del Comune di Milano, presente anche una rappresentanza del Comune di Cortina.

E l’occasione non poteva che essere più propizia per rilanciare il forte auspicio per un diretto coinvolgimento della nostra regione alle prossime Olimpiadi dello sci invernale.

“Un messaggio di forte unità – ha commentato Fugatti – per rilanciare tutti insieme la candidatura ad un prestigioso appuntamento che, per esperienza ed organizzazione, le nostre realtà potrebbero onorare ai massimi livelli”.