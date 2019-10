PAT * OLIMPIADI 2026 – A VERONA COMITATO DI INDIRIZZO CON MINISTRO SPADAFORA: FUGATTI, « STIAMO CONDIVIDENDO LE SCELTE PIù IMPORTANTI CON GLI ALTRI PARTNER »

Olimpiadi 2026: a Verona comitato di indirizzo col ministro Spadafora.

C’era anche il ministro allo sport, Vincenzo Spadafora a Verona dove si è riunito il Comitato di indirizzo delle Olimpiadi 2026 alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e di quello della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. Accanto a loro anche i presidenti di Veneto, Luca Zaia e Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, quello di Cortina, Gianpietro Ghedina, il presidente del CONI, Giovanni Malagò e il presidente del CIP, Luca Pancalli.

Un passo avanti importante, anche per l’assicurazione del ministro dell’interesse del Governo verso questa partita che richiede – ha detto – massimo rispetto istituzionale verso i diversi attori che la stanno giocando, nella consapevolezza però delle potenzialità enormi in termini di ricaduta economica e d’immagine sull’intero Paese. Prossimo passaggio a breve, in occasione di una riunione fissata a Roma la prossima settimana, sarà la definizione dei profili della cosiddetta legge olimpica.