PAT * NELLE DECISIONI DELLA GIUNTA OLTRE 137 MILIONI PER OPERE PUBBLICHE, SANITà, INNOVAZIONE, FORMAZIONE, IMPRESE, ENTI LOCALI, TURISMO

Nelle decisioni della Giunta oltre 137 milioni per opere pubbliche, sanità, innovazione, formazione, imprese, enti locali, turismo. Dopo il Bilancio via agli investimenti.

Dopo il varo del Bilancio 2018, la Giunta dà il via libera a nuovi investimenti, per oltre 137 milioni di euro, in settori che spaziano dalla sanità all’innovazione, dalla formazione agli aiuti alle imprese, dalle opere pubbliche agli enti locali e al turismo.

Sono investimenti strategici, in grado di generare un effetto moltiplicatore e di porre le basi per la crescita del Trentino nel corso del 2018, conformemente alle linee di sviluppo indicate nei documenti di programmazione provinciale.

Reti telematiche, viabilità, opere igienico-sanitarie, marketing territoriale, imprese orientate all’innovazione: queste alcune delle voci su cui si è concentrata l’attenzione della Giunta guidata dal governatore Ugo Rossi, nell’ultima seduta del 2017. Nella tabella che alleghiamo, le cifre e la descrizione sintetica di ciascun provvedimento.

*

In allegato il grafico